Horoscop săptămânal Taur 11-15 august. Mercur te ajută să clarifici chestiuni legate de chestiuni administrative în familie, acte sau discuţii cu rudele. Nativii în Taur se pot concentra pe negocierile financiare, iar dialogurile constructive în relaţii vor curge fără probleme.

Mercur își reia mersul direct în sectorul casei, clarificând chestiuni administrative, acte sau discuții cu rudele. Venus în conjuncție cu Jupiter îți activează comunicarea, ceea ce poate duce la întâlniri inspiratoare sau la semnarea unui acord benefic. Mercur sextil cu Marte te susține să transformi o idee în acțiune concretă, mai ales dacă implică o deplasare scurtă sau o colaborare cu cineva din anturaj.

Bani: Este un moment potrivit pentru a te concentra pe negocieri financiare care au legătură cu proprietăți sau afaceri de familie. Poți primi un sprijin material de la rude sau printr-o asociere clarificată acum. Atenție la cheltuielile impulsive pe obiecte frumoase, pentru că tentația va fi mare.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, dialogurile sunt mai constructive, iar planurile pentru viitorul apropiat se conturează clar. Venus și Jupiter favorizează întâlnirile plăcute cu persoane dragi și posibilitatea de a dezvolta o conexiune nouă, dacă ești singur. Este o perioadă bună pentru a aduce mai multă deschidere și empatie în viața sentimentală.

