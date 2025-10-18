Câinele Elvis Presley şi căţelul tanchist au fost atracţia zilei la festivalul HOWloween, o petrecere veselă destinată patrupezilor. 200 de câini au purtat cele mai haioase ţinute şi au colindat restaurantele şi magazinele din capitala statului Michigan.

Cei care au prins un loc pe lista participanţilor au făcut senzaţie cu ţinutele animalelor de companie. Mojo, un pomeranian în vârstă de 13 ani a defilat într-un tanc, în onoarea stăpânului său, militar în armata americană.

Căţeluşe cu fustiţe roz şi-au agitat cozile la vederea unui patruped într-o maşină sport, cu eşarfă şi ochelari de soare, o copie a lui Elvis Presley. Câinii au fost răsplătiţi cu jucării şi multe mângâieri.

