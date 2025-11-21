Înmormântare fără mort. S-a întâmplat în Italia, unde un coşciug a fost îngropat gol, totul în timp ce trupul femeii de 86 de ani care decedase se afla încă la morgă. O companie privată a fost angajată pentru a duce sicriul la spital şi pentru transportul către cimitir al trupului neînsufleţit. Muncitorii au găsit coşciugul închis și, fără să verifice interiorul, l-au luat.

Incidentul a avut loc în Ferrara, iar eroarea a fost descoperită la câteva zile după înmormântare, care a avut loc pe 10 noiembrie, după ce spitalul a făcut o solicitare către firma privată dacă ridică sau nu trupul bătrânei de 86 de ani, căre rămăsese la morgă. Din acel moment, situaţa a devenit clară că ceva nu este în regulă şi că sicriul îngropat în timpul înmormântării ar putea să fi fost complet gol. Sau, și aceasta ar fi cea mai serioasă ipoteză, ar fi putut fi îngropată altă persoană.

Au îngropat sicriul gol

Conform unei reconstituiri inițiale, Amsef a angajat o agenție privată pentru a transporta sicriul de la spital. Sicriul a sosit deja sigilat, iar oficialii municipali, considerând că procedurile preliminare erau complete, au procedat la sigilarea ermetică și apoi au continuat cu înmormântarea fără verificări suplimentare. Doar comunicarea de la spital a dezvăluit posibila discrepanță dintre corp și sicriu, scrie Il Resto del Carlino.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a risipi orice îndoieli, exhumarea a fost programată joi dimineață: un pas necesar pentru a stabili dacă sicriul îngropat era într-adevăr gol. Această confirmare a sosit astăzi, așa cum a anunțat chiar Amsef într-un comunicat oficial. În răspunsul său emis după exhumare, agenția a explicat: „De îndată ce a luat cunoștință de raport, Amsef a inițiat imediat verificările interne cerute de protocoalele companiei.” Compania a clarificat apoi: „În urma exhumării sicriului în cauză, s-a confirmat oficial că înmormântarea a avut loc cu sicriul gol ”.

Agenția funerară municipală a subliniat, de asemenea, că a informat familia imediat: „Familia a fost notificată prompt și s-a întâlnit pentru a oferi o explicație detaliată a situației și a procesului de anchetă în curs”. Rudele, șocate pe bună dreptate , au solicitat „confidențialitate maximă”, o decizie pe care Amsef declară că a susținut-o, „datorită naturii sensibile a problemei”.

În același timp, au fost activate verificările interne impuse de proceduri. Amsef subliniază că a depus o plângere la Parchet „pentru a asigura o transparență maximă și a permite autorităților judiciare să constate faptele”. De asemenea, compania asigură că, în cazul în care va apărea răspundere atribuibilă personalului intern, „se vor aplica măsurile disciplinare prevăzute de regulamente și legile aplicabile”.

Aceasta este o chestiune destinată să stârnească controverse în oraș, iar Parchetul, deși nu este anchetat, va încerca acum să facă clarificări complete asupra acesteia. Amsef, la rândul său, reiterează că anchetele sale vor continua „până când va fi reconstituită întreagul şir al evenimentelor și vor fi adoptate măsurile corective necesare”.

