Baie la copcă, la minus șase grade Celsius. O tradiție neobișnuită care, de ani buni, atrage temerari lângă Timișoara. Zeci de tineri au demonstrat că rezistența vine la pachet cu un stil de viață sănătos. Toți s-au aruncat în apa înghețată, dar nu înainte de a-și pregăti corpul cu exerciții speciale de respirație și concentrare.

La 10 kilometri distanţă de Timișoara, în Giroc, 50 de curajoşi şi-au dat întâlnire pentru o experiență extremă: baia la copcă. Înainte de a intra în culoarul tăiat în gheaţă, participanţii au trecut mai întâi printr-o pregătire specială pentru expunerea la frig: metoda olandezului Wim Hof, supranumit omul de gheaţă, bazată pe respiraţie profundă şi controlată.

"Fac asta de 2 ani în fiecare zi acasă, asta e al treilea an. Şi altfel îţi începi ziua când faci asta la 7 dimineaţa", a spus un participant.

"Provocare, curaj. E un act de disciplină, o întâlnire cu mine însămi", a spus o participantă.

Expunerea controlată la frig aduce beneficii pentru corp și minte, spun medicii.

"Se creează căldură foarte multă în organism, se creează termogeneza şi astfel ardem grăsimile mult mai rapid. Se stimulează imunitatea, somnul e mult mai bun, te ajută să te relaxezi mult după, nivelul de dopamină îţi creşte foare mult", a explicat Andrei Simionese, medic rezident.

Pentru multipla campioană olimpică la gimnastică, Maria Olaru, baia la copcă e o formă de antrenament.

"E o noua provocare, dar mereu mi-a placut să îmi depăşesc limitele. Vin de 5 ani şi e prima dată când reuşesc să intru cu totul, însă am experienţa duşurilor reci, a ieşitului în zăpadă, însă nu am fost niciodată pregatită să intru aşa cu totul", a spus Maria Olaru, fostă gimnastă.

O doamnă care participă pentru a doua oară a stat cel mai mult în lacul îngheţat.

"24 de minute, foarte bine. Ţi-e frig până la un moment dat şi apoi eşti numai tu cu tine, respiri, ai impresia că nu ţi-e frig", a descris experienţa participanta.

"De ce facem asta? În primul rând pentru că este o aventură, o provocare, îţi depăşeşti limitele și desigur că exista şi beneficii de sănătate, dar alea vin dacă faci asta periodic", a explicat şi Vlad Gașpar, organizator.

Din lacul îngheţat, participanţii s-au oprit direct la saună, unde corpul este readus treptat la o temperatură normală.

