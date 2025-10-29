Tot mai mulţi clienţi ai restaurantelor prind gustul fripturii de vită şi renunţă la tradiţionala ceafă de porc. Femierii locali, care exportau aproape toată carnea, au avut cereri tot mai mari aşa că au ajuns să vândă la noi în ţară jumătate din producţie.

Ca să răspundă cererii în creştere, bucătarii fac contracte direct cu fermierii. Aduc carne proaspătă, verificată de ei, care nu mai trece pe la intermediari.

"Carnea pe care noi o folosim este autentic românească. Carne de vită black angus. Este o carne pe care o gătim slow cook. Foarte multe teste, foarte mulţi producători au venit. Nu toată carnea românească este la fel de bună. Trebuie să aibă o marmoraţie foarte frumoasă, inserţiile sunt prezente în carnea noastră, menţine carnea suculentă şi îi dă frăgezime", a spus Mark Bazavan, manager restaurant.

"România îşi acoperă doar 30% din necesarul de carne de vită, dar producţia este în creştere. Din import, luăm cel mai des carne din Argentina, Uruguay, Franţa sau Scoţia", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Două dintre sortimentele premium apreciate în toată lumea - Black Angus şi Limousin - au succes şi în restaurantele noastre.

"Această ascensiune, zicem noi, producătorii, se datorează şi faptului că persoanele au abordat noi tehnici de preparare, şi-au dezvoltat abilităţile gastronomice în vederea preparării corecte a acesteia. Testăm noi tehnologii de creştere la carnea de angus românească - observăm un nou aspect, un nou gust, este vorba şi de procentajul de grăsime", a afirmat Ruxandra Fierbinţeanu, zootehnist.

Românii mâncăncă, lunar, în medie, 300 de grame de carne de vită, dar pofta creşte. Fermierii au început să aducă în ţară rase speciale, de calitate.

"De-a lungul timpului s-a creat o idee învechită despre carnea de vită, consumatorul trebuie să înţeleagă diferenţa dintre carne de calitate de black angus şi cea pe care o găsesc în comerţ", a afirmat Ioana Apopi, manager de vânzări.

"Sectorul de creştere a vitei de carne Până acum câţiva ani de zile nu a existat în România şi discutam numai de vită de lapte şi consumam carne de la vita de lapte. Faptul că nu am ştiut să finanţăm foarte bine înfiinţarea fermelor pentru vita de carne ne face să importăm mult", a spus Dragoș Frumosu, președinte Sindalimenta.

România a exportat anul trecut carne de vită în valoare de peste 43 de milioane de euro, în creştere semnificativă faţă de anii anteriori, şi a importat de peste 113 milioane de euro.

