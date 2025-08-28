Cu cât se vinde cea mai izolată casă din Marea Britanie. Are peste 4.000 de metri pătraţi de teren şi grădină

Recent, pe piaţa imobiliară britanică a fost scoasă la vânzare o superbă casă în inima pădurii. Aceasta ar putea fi considerată cea mai izolată proprietate din Marea Britanie şi un vis împlinit pentru cei care îşi doresc să stea departe de forfota marilor oraşe. În schimb, preţul cu care se vinde locuinţa îi întoarce pe mulţi potenţiali cumpărători din drum, potrivit The Sun.

Casa, care se află în satul Habberley, are două dormitoare, un living spaţios, o bucătărie, o baie şi o cameră tehnică. Cu peste 4.000 de metri pătraţi de teren şi grădină, viitorii proprietari se vor putea bucura din plin de un peisaj spectaculos, cu mai mult decât destule zone de relaxare, scrie The Sun.

Grădina, amenajată în locul unei foste mine din secolul 19

Grădina a fost amenajată deasupra unei mine de cupru din secolul 19, care a fost folosită un secol mai târziu ca mină de baritină. Fostul coș de fum al casei și gura minei sunt încă elemente emblematice în cadrul proprietății, gura minei fiind mascată de plante de bambus și împrejmuită în siguranță.

Articolul continuă după reclamă

Grădinile adăpostesc, de asemenea, "numeroase plante rare și specii speciale", potrivit anunțului.

"Întreaga grădină este protejată de păduri mature și oferă priveliști largi asupra rezervației naturale învecinate și a dealurilor Shropshire", a adăugat adentul imobiliar.

Întinsă pe o suprafață de 130 metri pătrați, casa "a fost amenajată pentru a oferi un spațiu elegant și practic de locuit și socializare, valorificând din plin priveliștile spectaculoase spre pădure".

Intrarea în căsuță se face printr-un pridvor vitrat care duce spre un hol de primire, prevăzut cu pardoseală din piatră naturală și spații de depozitare încorporate.

Compartimentarea formează un spațiu generos în formă de "L", cu bucătărie open-space, living și zonă de luat masa.

Locuinţa inedită are şi un preţ pe măsură

În bucătărie se regăsesc dulapuri în stil Shaker, blaturi din lemn și plăci decorative, alături de un bar pentru mic dejun și electrocasnice moderne încorporate. Aceasta se deschide către un living și o zonă de luat masa de 8 metri lungime, care se remarcă prin grinzile expuse, podelele din lemn și un șemineu cu cărămidă aparentă.

Ușile glisante duc spre terasa din grădină. De acolo se face trecerea către alte încăperi, inclusiv o sală de sport, un dormitor și un alt pridvor. Sala de sport are pardoseală placată cu gresie, ferestre mari pe trei laturi și acces direct către aleea de acces auto. Camera tehnică este dotată cu dulapuri asortate în stil Shaker și blaturi din lemn, iar aceasta comunică cu o baie dotată cu duș.

Cei interesaţi vor fi surprinşi să afle că locuinţa costă "doar" 520.000 de lire sterline, echivalentul a 602.950 de euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰