Un dovleac de aproape o tonă a câştigat titlul de cel mai greu dovleac cultivat vreodată în Rusia. 969 de kilograme are leguma monstru, care a necesitat atenţie deosebită timp de mai bine de şase luni.

Seminţele pentru dovleacul campion au fost alese cu grijă, tot de la dovleci gigantici şi cultivate apoi într-o seră specială care a beneficiat de încălzirea solului şi a aerului.

Un pepene de 144 de kilograme şi un dovlecel de doar 73 au făcut senzaţie printre cei trei mii de participanţi la concursul fermierilor ruşi.

Legumele record nu vor ajunge deocamdată la piaţă. Dar vor putea fi admirate în Grădina Farmaceutică din Moscova.

