Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum arată dovleacul gigant, de 969 kg, pe care fermierii ruşi l-au crescut timp de 6 luni

Un dovleac de aproape o tonă a câştigat titlul de cel mai greu dovleac cultivat vreodată în Rusia. 969 de kilograme are leguma monstru, care a necesitat atenţie deosebită timp de mai bine de şase luni.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 14:12

Seminţele pentru dovleacul campion au fost alese cu grijă, tot de la dovleci gigantici şi cultivate apoi într-o seră specială care a beneficiat de încălzirea solului şi a aerului.

Un pepene de 144 de kilograme şi un dovlecel de doar 73 au făcut senzaţie printre cei trei mii de participanţi la concursul fermierilor ruşi.

Legumele record nu vor ajunge deocamdată la piaţă. Dar vor putea fi admirate în Grădina Farmaceutică din Moscova.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dovleac record rusia
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Inedit » Cum arată dovleacul gigant, de 969 kg, pe care fermierii ruşi l-au crescut timp de 6 luni