Puțini știu care este cu adevărat rolul celor două găuri ale cârligelor de rufe. Folosirea lor corectă poate ajuta şi preveni apariţia urmelor şi cutelor pe haine. Iată cum poţi usca rufele mai eficient, ca să nu fii nevoit să petreci mai mult timp folosind fierul de călcat.

La ce folosesc cele două găuri din cârligele de rufe și cum trebuie utilizate corect - Shutterstock

Cei mai mulți oameni prind hainele pe sârmă folosind pur și simplu partea cârligului care ajunge prima pe material. Însă cele două deschideri au fost concepute pentru două scopuri diferite, iar folosirea lor corectă schimbă felul în care hainele arată atunci când le iei de la uscat.

Acest detaliu a fost distribuit în mai multe țări din Europa, fiind una dintre acele mici descoperiri din viața de zi cu zi care îi fac pe oameni să-și verifice propriile cârlige de rufe.

La ce folosește fiecare gaură din cârligul de rufe

Deschiderea mai mică, aflată mai aproape de mijloc, este destinată prinderii sârmei de rufe sau a barei unui suport de uscat haine. Deschiderea mai mare, de la capătul exterior, este destinată prinderii materialului. Dacă poziționezi cârligul astfel încât sârma să intre în orificiul mic, iar haina să fie prinsă în cel mare, presiunea este distribuită în mod corespunzător: cârligul ține ferm sârma, dar apasă mai delicat pe material, potrivit The Coolist.

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Dacă procedezi invers sau prinzi materialul și sârma împreună, la vârful cârligului, acesta apasă puternic pe o suprafață mică de țesătură. Așa apar urmele, dungile și cutele care trebuie apoi îndepărtate cu fierul de călcat.

De ce arată astfel cârligele de rufe

Există și o explicație legată de procesul de fabricație. Decupajele economisesc material și reduc greutatea, un aspect important având în vedere milioanele de cârlige din plastic produse în fiecare an. În plus, acestea permit cârligului să se îndoaie mai ușor și să revină mai bine la forma inițială.

În cazul cârligelor din lemn, fabricate în mod tradițional din mesteacăn, deoarece acesta nu se crapă și nu lasă rășină pe haine, deschiderile ajută lemnul să reziste mai bine la ciclurile repetate de umezire și uscare.

Cum trebuie prinse hainele la uscat, în funcție de material

Folosirea corectă a găurilor din cârlige reprezintă doar jumătate din truc. La fel de important este locul în care prinzi fiecare articol vestimentar:

Tricouri și bluze subțiri: de tiv, nu de umeri, care se pot întinde sau pot rămâne cu urme.

Pantaloni și blugi: de tivul din marginea de jos a pantalonilor, astfel încât să atârne cu susul în jos.

Rochii și fuste: de betelie sau de cusăturile laterale mai rezistente.

Șosete și lenjerie intimă: de elastic.

Sunt şi alte obiceiuri care pot ajuta. Scutură fiecare articol înainte să-l întinzi la uscat, pentru ca materialul să se așeze drept, în loc să păstreze forma în care a ieșit din tamburul mașinii de spălat. Pune hainele închise la culoare la umbră, deoarece soarele puternic le decolorează. Iar după ce ai terminat de întins rufele, strânge și cârligele: dacă sunt lăsate pe sârmă în ploaie și în soare, cele din lemn devin gri și pot păta țesăturile deschise la culoare, în timp ce cele din plastic devin fragile și se pot rupe.

Uscarea rufelor pe sârmă este, de asemenea, una dintre cele mai blânde metode de îngrijire a hainelor, alături de alegerea programului potrivit al mașinii de spălat încă de la început.