Femeie din Buzău, mușcată de un arici pe care a încercat să-l mângâie, crezând că e pisică. A ajuns la Urgenţe

O femeie din Buzău a ajuns la spital după un incident neobișnuit: a fost mușcată de mână de un arici, pe care l-a confundat cu o pisică. Pacienta de 64 de ani s-a prezentat la Urgențe, unde a primit tratament și vaccin antitetanos, iar medicii i-au recomandat și vaccinul antirabic, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii unităţii medicale au anunţat, vineri, că la scurt timp după ce s-a prezentat la camera de gardă, pacienta a fost vaccinată şi a primit tratament cu antibiotic.

Femeia ar fi fost muşcată de degetul unei mâini, după ce a ieşit seara în curtea casei şi ar fi confundat ariciul cu o pisică.

"O femeie în vârstă de 64 de ani, din municipiul Buzău, s-a prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău pentru plagă prin muşcătură de arici la nivelul falangei, mâna stângă. În serviciul UPU, pacienta a primit îngrijiri medicale (toaletă, pansament, profilaxie antitetanos, tratament antibiotic). S-a recomandat consult la secţia Boli Infecţioase, în vederea administrării vaccinului antirabic", a precizat, pentru sursa citată, purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă.

Specialiştii recomandă, în astfel de situaţii, prezentarea la spital în cel mai scurt timp.

"Pacienţii care sunt muşcaţi de diverse animale trebuie să se prezinte la o unitate medicală în vederea administrării tratamentelor specifice", a precizat Adriana Bunilă.

