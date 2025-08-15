Orice nuntă poate avea momente stânjenitoare, dar puține sunt mai memorabile decât cele în care îți strigi viitoarea soţiei cu numele fostei iubite. A pățit-o britanicul Andrew Fildes, care și-a spus jurămintele în Bedfordshire.

Andrew Fildes, 51 de ani, și Rebecca Fildes, 46 de ani, și-au spus "DA" într-un oficiu din Bedfordshire, în octombrie 2023, după șase ani împreună. Emoțiile au făcut ca Andrew să treacă prin "coșmarul suprem", chiar la altar. În timp ce rostea jurămintele, a numit-o pe Rebecca "Sarah" -numele fostei sale iubite, de acum 15 ani.

Rebecca a împărtășit momentul pe o reţea de socializare, cu mesajul: "Când noul tău soţ te strigă pe numele fostei sale iubite", iar videoclipul a devenit viral. Din fericire, mireasa a văzut doar partea amuzantă. A râs și l-a corectat imediat, deoarece Andrew nu realizase că i-a greşit numele miresei.

"Este un coșmar să spui numele fostei, dar, să fim corecți, Rebecca are al doilea nume Sarah, așa că am încurcat numele când vorbeam", a explicat Andrew, care lucrează ca manager imobiliar în Harlington, Bedfordshire.

El a comparat momentul cu o scenă dintr-un serial celebru, "Friends", când Ross spune "Rachel" în loc de "Emily" la altar.

"Încercam să nu greșesc, eram transpirat și tremuram. Nu mi-am dat seama că am spus greșit până nu m-a corectat Rebecca. Fratele meu și fiul meu au făcut semne că ceva nu e în regulă", a povestit el.

Deși a fost jenat, Andrew a explicat că nu a luat momentul în serios. "Rebecca a văzut partea amuzantă și acum râde mereu de mine. A fost doar o greșeală, iar noi suntem separați de 10 ani", a adăugat el.

În ciuda gafei, cei doi au declarat că nunta a fost "cea mai frumoasă zi din viața mea".

