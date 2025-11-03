Un obiect interstelar, cometa 3I/Atlas, descoperit la începutul lunii iulie, suscită interesul lumii științifice și a oamenilor de rând deopotrivă. Desigur, cu precădere a conspiraționiștilor, care au plecat de la un articol al cercetătorului Harvard Avi Loeb, care ia în calcul că această cometă este de fapt o navă extraterestră deghizată, care ar putea avea chiar intenții ostile.

Omul de știință a postulat încă de la descoperirea cometei că ar putea fi o navă extraterestră. Unul dintre argumentele sale ține de traiectoria obiectului ceresc - nu ar respecta un "drum" dat natural, de gravitație. Drept urmare, Loeb consideră că ar putea fi o navetă cu tehnologie extraterestră, propulsată de un motor.

Totuși, nici el nu se lansează într-o ipoteză total trasă de păr. Chiar și în articolul său inițial, citat mai sus, spune că ipoteza este, mai degrabă, un exercițiu pedagogic. Această teoremă a sa trebuie citită în cheia crezului său că nu se poate să fim singuri în Cosmos.

Pe o scară inventată chiar de el, unde 0 este natural și 10 artificial, Loeb plasează cometa Atlas la nivelul 4, mai aproape de posibilitatea ca aceasta să fie o cometă și nimic mai mult. Totuși, acesta militează pentru "deschiderea minții" și spune că ar trebui să luăm în calcul orice posibilitate, care să fie studiate din perspectivă științifică. Într-un interviu citat de primetimer.com, acesta spune:

Cea mai recentă ipoteză a lui Loeb

De curând, oamenii de știință au constatat că obiectul ceresc are o coadă de un albastru intens, diferit față de alte comete. Avi Loeb susține că acest detaliu ar putea fi semnul unui sistem de propulsie artificial. ”O nuanță albastră ar putea proveni din emisii controlate, nu din procese naturale”.

Deocamdată, cometa nu mai poate fi studiată, pentru că a trecut în spatele Soarelui. În acest moment (3 noiembrie, ora 19:00), este în constelația Fecioarei, la 336 de milioane de kilometri de Pământ. Poziția sa poate fi văzută live pe site-ul The Sky Live. La început de decembrie va putea fi din nou văzută de telescoapele de mare putere, iar această ipoteză va putea fi combătută mai serios. Sau... susținută.

Cometa va fi cel mai aproape de Terra pe data de 19 decembrie, la o distanță de aproximativ 270 de milioane de kilometri. Cercetătorii de la Agenția Spațială Europeană spun că nu există niciun risc pentru planeta noastră.

Contraargumentele oamenilor de știință

Cu ipotezele sale îndrăznețe, Loeb este destul de izolat pe scena științifică internațională. Comunitatea de cercetători aduce contraargumente la teoriile sale. De exemplu, astronomii NASA și ESA explică fenomenul: coada albastră provine din emisia ionilor de monoxid de carbon (CO) ionizați de vântul solar; iartraiectoria “ciudată” se explică prin dezintegrarea parțială a nucleului cometei. În acest moment, nu există nicio dovadă de structură artificială, propulsie controlată sau emisii tehnologice.

Cine este Avi Loeb

Abraham Loeb este un fizician teoretician de origine israeliano-americană. Este profesor de științe la Harvard și a fost șeful Departamentului de Astronomie la prestigioasa universitate.

Loeb susține că este arogant din partea speciei umane să credem că suntem singuri în Univers. A încercat în mai multe rânduri să își susțină teoria, însă nu a reușit decât să își știrbească prestigiul academic. Cel mai notoriu "eșec" al său a fost momentul când, ca și acum, a spus despre un obiect celest, „Oumuamua”, că este o navă extraterestră. Era anul 2017 și, evident, ipoteza sa nu a fost confirmată. De asemenea, a afirmat că un meteorit căzut în Oceanul Pacific ar putea fi o bucată de tehnologie extraterestră, dar analizele nu au confirmat asta.

Totuși, Loeb publică frecvent în reviste științifice și e o voce influentă în dezbaterile despre viața extraterestră, așa că are un cuvânt greu de spus în domeniu și alimentează, astfel, conspiraționiștii care cred în viață extraterestră.

Cometa 3I/Atlas, de la descoperire, până în prezent

Cometa în cauză este al treilea obiect interstelar care trece prin galaxia noastră, după Oumuamua și 2I/Borisov. Numele său provine de la telescopul din Rio Hurtado, Chile, cu care a fost descoperită, se arată pe site-ul NASA. Este un sistem finanțat de NASA, denumit ATLAS - Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System. Litera I vine de la "interstellar", adică din afara sistemului nostru solar. Cifra 3 provine de la faptul că este al treilea obiect din afara galaxiei observat de omenire.

Un rezumat vizual despre ultima controversă lansată de cercetătorul Avi Loeb poate fi consultat în GALERIA FOTO.

