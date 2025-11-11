Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Inginerii americani au creat o dronă care "vânează" țânțari folosind inteligență artificială

Inginerii americani au dezvoltat o dronă de mici dimensiuni împotriva ţânţarilor. Întreg procesul este automatizat.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 14:38

Utilizatorii setează o zonă de patrulare în aplicaţie, iar drona de dimensiunea unei palme îşi începe vânătoarea. Este dotată cu senzori care detectează insectele după sunet şi mişcare.

Pachetul de dezinsecţie cu ajutorul dronei este disponibil pe bază de abonament lunar, pentru 50 de dolari pe lună. Cei care vor să achiziţioneze întreg dispozitivul trebuie să plătească o mie de dolari.

Sistemul include o stație de bază pentru încărcare și coordonare.

Articolul continuă după reclamă

Conform calculelor echipei care a lucrat la acest proiect, zece drone sunt suficiente pentru a curăța o zonă de un kilometru pătrat, cum ar fi o grădină sau o zonă rezidențială, de țânțari și pentru a asigura protecție continuă, 24 de ore din 24.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

drone tantari.dezinsectie
Înapoi la Homepage
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: &#8220;Ţăranii se închinau&#8221;
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Care e orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș. Cum se poate întâmpla așa ceva
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere?
Observator » Inedit » Inginerii americani au creat o dronă care "vânează" țânțari folosind inteligență artificială