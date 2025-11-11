Inginerii americani au dezvoltat o dronă de mici dimensiuni împotriva ţânţarilor. Întreg procesul este automatizat.

Utilizatorii setează o zonă de patrulare în aplicaţie, iar drona de dimensiunea unei palme îşi începe vânătoarea. Este dotată cu senzori care detectează insectele după sunet şi mişcare.

Pachetul de dezinsecţie cu ajutorul dronei este disponibil pe bază de abonament lunar, pentru 50 de dolari pe lună. Cei care vor să achiziţioneze întreg dispozitivul trebuie să plătească o mie de dolari.

Sistemul include o stație de bază pentru încărcare și coordonare.

Conform calculelor echipei care a lucrat la acest proiect, zece drone sunt suficiente pentru a curăța o zonă de un kilometru pătrat, cum ar fi o grădină sau o zonă rezidențială, de țânțari și pentru a asigura protecție continuă, 24 de ore din 24.

