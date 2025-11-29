Un nou incident cu drone în Republica Moldova. Vineri, două drone au survolat ilegal spaţiul aerian al ţării

Vineri seară, două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova. În urma incidentului, autorităţile statului vecin au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează NewsMaker.md, citat de News.ro.

Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autorităţile de frontieră ale Ucrainei au informat Poliţia de Frontieră că acestea au fost observate pe direcţia Velikaia Kosniţa (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta, relatează newsmaker.md.

Instituţiile statului precizează că întreprind măsuri procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare. Zona pe unde ar fi trecut dronele este verificată, însă deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranţa cetăţenilor.

Incidente recente de survol în spaţiul aerian al Moldovei

Cel mai recent caz de survol neautorizat al spaţiului aerian al Republicii Moldova a fost înregistrat pe 25 noiembrie, în contextul unui nou atac lansat de Rusia asupra Ucrainei, soldat cu victime. Atunci, şase drone au pătruns ilegal în spaţiul aerian al ţării. Una dintre ele – de producţie rusească şi marcată cu simbolul "Z", folosit de armata rusă în războiul din Ucraina şi interzis în Moldova - s-a prăbuşit în nordul ţării.

MAE de la Chişinău a condamnat "încălcarea gravă a spaţiului aerian", inclusiv prăbuşirea dronei pe acoperişul unei case din Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. Autorităţile au calificat incidentul drept „un risc major pentru siguranţa cetăţenilor” şi l-au convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, pentru explicaţii.

Ozerov fusese chemat la MAE şi pe 20 noiembrie, după ce în ajun, pe 19 noiembrie, alte două drone au survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova, tot pe fondul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei. Şi atunci, ca şi pe 26 noiembrie, Chişinăul i-a înmânat o notă de protest. De fiecare dată, diplomatul rus a contestat acuzaţiile, afirmând că nu au fost prezentate probe care să demonstreze că dronele ar fi de origine rusească.

În perioada 2023–2024, autorităţile de la Chişinău au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spaţiului aerian al Republicii Moldova.

