Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă

Job de vis pentru un cuplu care vrea să pornească de la zero. Salariul este de 80.000 de lire sterline, la care se adaugă şi o căsă. Despre ce este vorba mai precis? O proprietate privată din zona rurală a Aberdeenshire, Scoţia, caută să angajeze doi tineri, care să lucreze acolo, cei selectați urmând să muncească cinci zile pe săptămână și să primească salariul generos.

Într-o ofertă descrisă drept o „oportunitate specială”, o moșie scoțiană recrutează un cuplu, care să lucreze ca menajeră și un om de întreținere, pentru un salariu de 80.000 de lire sterline, plus o casă. Cuplul trebuie să fie „amabil, capabil și discret” şi va contribui la buna funcționare a proprietății renovate.

Posturile încep fie în octombrie, fie în noiembrie, iar persoanele selectate vor lucra cinci zile pe săptămână, potrivit Daily Record. Pe lângă salariul de 80.000 lire sterline, în funcție de experiență, cuplul va beneficia de o căsuță privată cu două dormitoare, inclusiv plata impozitului local și lemne de foc.

Job exclusiv pentru un cuplu

Articolul continuă după reclamă

Conform anunțului publicat pe Greycoat Lumleys, noul personal se va alătura echipei existente a proprietății. Aceștia vor avea grijă de o locuință „cu interioare frumoase şi materiale de calitate.

Responsabilitățile menajerei includ curățenie, spălat, călcat și întreținerea garderobei. Ea va trebui, de asemenea, să se ocupe de obiecte de artă, mobilier de lux și finisaje delicate. În plus, menajera va gestiona proviziile casei și va colabora cu diferiți furnizori ai domeniului. Va sprijini și organizarea evenimentelor ocazionale sau primirea oaspeților, precum și gătitul ușor sau pregătirea mâncării.

Între timp, omul de întreținere se va ocupa de lucrările generale de reparații și administrare. El va coordona meșteșugarii, va gestiona reparațiile și programările acestora. De asemenea, va oferi suport de securitate și va asigura funcționarea zilnică fără probleme a proprietății.

În plus, va trebui să conducă sau să facă diverse comisioane la nevoie, precum și să îndeplinească sarcini de grădinărit de bază sau lucrări sezoniere în aer liber. Candidații trebuie să aibă experiență anterioară într-o reședință sau proprietate privată. Este necesar să fie motivați, proactivi și să dea dovadă de respect și profesionalism.

Cei interesați trebuie să dețină drept de muncă în Marea Britanie și o bună înțelegere a cerințelor de confidențialitate. Proprietatea găzduiește și trei pisici, plus un câine, astfel că este esențială familiaritatea cu animalele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰