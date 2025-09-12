Maru, cea mai populară pisică de pe internet, a murit
Maru, cea mai urmărită pisică de pe internet, a murit. În 2016, Maru a obținut recordul mondial pentru felina cu cele mai multe vizualizări pe Youtube.
Stăpânul său a postat videoclipuri cu Maru intrând în spații înguste, momentele devenind virale printre internauți. Acum, la 18 ani, Maru a murit în urma unei lupte cu cancerul.
Cartea Recordurilor a atestat în 2016 că cele 325 de milioane de vizualizări l-au făcut pe Maru, cel puțin până în 2018, cel mai viral motan din istorie.
Abilitatea sa de a intra în cutii și spații foarte mici l-au făcut o vedetă pe internet, însă ultima postare pe YouTube a fost un anunț despre moartea sa, făcut de familie, notează People.
