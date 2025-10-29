Maşină de 12 milioane de euro, confiscată de poliţişti. Sunt doar trei exemplare în toată lumea

O maşină de 12 milioane de euro a fost confiscată de poliţişti de la o reprezentanţă auto din Milano. Este vorba de un Pagani, o maşină aproape unicat. Doar trei exemplare au fost construite.

Bolidul de lux a fost ridicat pentru că ar fi rezultatul unei utilizări necorespunzătoare, care ar fi dus probabil la o vânzare ilegală.

Trei maşini în întreaga lume

Mașina, capabilă să atingă viteze de peste 300 km/h, a fost găsită marţi după-amiază la reprezentanța auto de pe Via dei Missaglia din Milano, în urma unei sesizări a unui tehnician angajat de o companie din Nürnberg, care o căuta în urma unei plângeri depuse în Germania pe 23 octombrie, scrie ANSA. Mașina fusese închiriată pe termen lung, dar chiriașul încetase să mai plătească ratele în ultimele șase luni.

Ulterior, bolidul a fost vândut unei companii milaneze și lăsat în custodie la reprezentanță. Vehiculul a fost confiscat, în acord cu Autoritatea Judiciară din Milano, pentru a se stabili orice răspundere penală.

