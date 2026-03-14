O bunicuţă din SUA a fost condamnată din greşeală la 6 luni de închisoare, din cauza AI

Caz inedit în Statele Unite. O bunicuţă a fost condamnată la şase luni de închisoare din cauza unei erori a inteligenţei artificiale, care a asocitat-o cu o infracţiune comisă într-un stat pe care nici măcar nu îl vizitase. Acuzațiile au fost ulterior retrase după ce documentele bancare au arătat că se afla în Tennessee la momentul respectiv.

Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată la domiciliul ei din Tennessee și extrădată în Fargo pentru a se confrunta cu acuzații penale legate de o infracțiune comisă într-un stat în care nu fusese niciodată.

Femeia a petrecut aproape șase luni în spatele gratiilor după ce un software de recunoaștere facială cu inteligență artificială a identificat-o în mod eronat drept suspectă într-un caz de fraudă bancară în Dakota de Nord, un stat despre care spune că nici măcar nu a vizitat niciodată, scrie The Independent.

Confundată cu o infractoare

Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată la domiciliul ei vara trecută și extrădată la peste 1.200 de mile în Fargo pentru a se confrunta cu acuzații penale legate de ceea ce poliția a descris ca o schemă de fraudă organizată.

„A fost atât de înfricoșător, încât încă revăd asta în minte, iar și iar”, a declarat Lipps pentru WDAY News.

Autoritățile au clasat ulterior cazul după ce extrasele bancare au arătat că ea se afla în Tennessee în momentul în care ar fi fost comise infracțiunile. Însă în cele şase luni de închisoare, femeia a pierdut casa, maşina şi câinele pentru că nu a putut plăti facturile la timp.

Lipps spune că întreaga întâmplare i-a dat viața peste cap.

Pe 14 iulie, ea avea grijă de patru din cei cinci nepoţi, când poliţiştii au arestat-o ​​sub amenințarea armei. A fost încarcerată în închisoarea locală a comitatului ei, pentru că a fugit de justiţie în Dakota de Nord. Dar Lipps spune că nu fusese niciodată în Dakota de Nord și nici măcar cu avionul. Călătoriile ei se limitau la statele vecine aflate la o distanță accesibilă cu mașina.

„N-am fost niciodată în Dakota de Nord, nu cunosc pe nimeni din Dakota de Nord”, a spus Lipps.

Lipps a rămas într-o închisoare din Tennessee timp de aproape patru luni, în timp ce se desfășurau procedurile de extrădare. Deoarece a fost clasificată drept fugară, a fost reținută fără drept de cauțiune.

În acea perioadă, ea a aflat că autoritățile din Dakota de Nord au acuzat-o de patru capete de acuzare de utilizare neautorizată a informațiilor personale de identificare și patru capete de acuzare de furt. Pentru a contesta acuzațiile, ar fi trebuit să călătorească în Dakota de Nord.

Conform documentelor obținute de WDAY News, ancheta a început în aprilie și mai 2025, în timp ce detectivii investigau mai multe incidente de fraudă bancară. Imaginile de supraveghere au arătat o femeie care folosea un act de identitate fals al armatei americane pentru a retrage zeci de mii de dolari din conturi bancare.

Cum s-a ajuns la arestarea bunicuţei

Pentru a identifica suspectul, poliția din Fargo a rulat imaginile camerelor de supraveghere cu ajutorul unui software de recunoaștere facială. Sistemul a returnat o potrivire: Angela Lipps. Documentele instanței arată că detectivul care lucra la caz a analizat apoi conturile de socializare ale lui Lipps și fotografia de pe permisul de conducere din Tennessee.

Detectivul a scris în documente că Lipps părea să se potrivească cu suspectul pe baza trăsăturilor faciale, a tipului de corp, a coafurii și a culorii părului. Lipps a declarat pentru WDAY că anchetatorii din Fargo nu au contactat-o ​​niciodată înainte de a formula acuzații.

Lipps a fost ridicată din închisoarea din Tennessee pe 30 octombrie, la 108 zile după arestare. A doua zi, a apărut pentru prima dată într-o sală de judecată din Dakota de Nord.

Avocatul ei a obținut dosarele financiare ale lui Lipps, care arătau, a spus el, că aceasta se afla la peste 1.200 de mile distanță, în Tennessee, în timpul presupuselor infracțiuni.

„Cam în aceeași perioadă depune cecuri de asigurări sociale, cumpără țigări de la o benzinărie, cumpără o pizza, folosește o aplicație de numerar pentru a cumpăra un Uber Eats”, a spus Greenwood.

Pe 19 decembrie, poliția din Fargo a intervievat-o pentru prima dată la închisoarea din comitatul Cass. Cinci zile mai târziu, în Ajunul Crăciunului, procurorii au clasat cazul, iar Lipps a fost eliberată. Dar acest lucru a lăsat-o pe Lipps blocată în Fargo în mijlocul iernii.

"Aveam hainele de vară pe mine, fără haină, era atât de frig afară, zăpadă pe jos, eram speriată, voiam să ies, dar nu știam ce voi face, cum voi ajunge acasă", a spus Lipps.

Avocații locali ai apărării i-au venit în ajutor, oferindu-i lui Lipps bani pentru o cameră de hotel și mâncare pentru sărbători. Adam Martin, fondatorul proiectului F5, cu sediul în Fargo, a dus-o apoi pe Lipps la Chicago pentru ca aceasta să poată călători acasă, în Tennessee.

Lipps mai spune că nimeni din cadrul Departamentului de Poliție din Fargo nu și-a cerut scuze.

"Mă bucur doar că s-a terminat. Nu mă voi mai întoarce niciodată în Dakota de Nord", a spus Lipps.

Poliția din Fargo a declarat că ancheta privind frauda bancară este încă deschisă și nu au fost efectuate arestări.

Arestarea lui Lipps este a opta arestare abuzivă documentată în Statele Unite, legată de recunoașterea facială, potrivit IBS Times. Criticii avertizează că o singură potrivire algoritmică poate avea consecințe grave care pot schimbă viața.

