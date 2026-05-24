Metalul cel mai scump din lume: este rar şi se tranzacționează la peste 20.000 de euro pe uncie

Cel mai valoros metal din lume nu este nici aurul și nici platina, deşi sunt asociate cu luxul și bogăția. Este vorba de rodiu, care le depășește cu mult la preț, datorită faptului că este extrem de rar, dar și pentru că se extrage extrem de dificil. 

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 12:09
Rodiul are simbolul chimic Rh și numărul atomic 45. Face parte din grupa metalelor platinei, alături de paladiu, iridiu și platină. Este strălucitor, alb-argintiu și extrem de rezistent la coroziune, potrivit as.com, citat de Mediafax.

Raritatea este principala explicație. Rodiul nu se extrage direct din sol. Este recuperat ca subprodus la rafinarea altor metale, în special a platinei. Procesul este complex și costisitoare. Oferta globală este mică, producătorii sunt puțini, iar cererea rămâne ridicată.

Prețul depășește 20.000 de euro pe uncie - adică 30 de grame. Aurul și platina rămân mult în urmă.

Africa de Sud și Rusia controlează împreună aproximativ 80% din producția mondială. Zimbabwe are și ea o prezență relevantă. Canada și SUA produc cantități mici, de obicei ca subprodus al nichelului.

Principalele surse sunt trei complexe miniere majore. Complexul Bushveld din Africa de Sud este cel mai important din lume. Aici activează companii precum Anglo American Platinum și Impala Platinum. Norilsk, în Rusia, este una dintre cele mai mari exploatări de nichel și metale din grupa platinei. Great Dyke, în Zimbabwe, este o centură minerală bogată în platină, paladiu și rodiu.

Industria auto este principalul consumator. Rodiul este folosit în catalizatoare, dispozitive care reduc emisiile poluante ale vehiculelor. Transformă gazele toxice în compuși mai puțin nocivi.

Este folosit și în bijuterii, ca strat protector pentru aur alb sau argint. Le conferă strălucire și rezistență la uzură. Are aplicații și în electronică și în industria chimică, datorită conductivității ridicate și rezistenței la temperaturi extreme.

Producția de rodiu depinde aproape în totalitate de mineritul de platină. Concentrarea în câteva țări îl face extrem de vulnerabil la fluctuații de preț. Puțini producători, ofertă limitată, cerere constantă, o ecuație care explică de ce rodiul rămâne cel mai scump metal de pe planetă.

