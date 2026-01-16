Încep rezervările pentru vacanţe în primul hotel de pe Lună. Un milion de dolari costă sejurul acolo. Compania americană organizatoare speră să atragă miliardari excentrici şi cupluri bogate proaspăt căsătorite, în căutarea unei experienţe unice în luna de miere.

Inspirat de arhitectura greco-romană a Palatului Artelor Frumoase din San Francisco, hotelul va fi amplasat într-o grotă lunară, departe de radiaţii periculoase şi va avea numai patru camere. Compania americană promite condiţii de cinci stele şi meniuri special concepute.

Compania cere un avans nereturnabil de 1.000 de dolari celor care vor să intre pe lista clienţilor care vor fi contactaţi pentru o rezervare. În condiţiile în care un sejur de cinci zile costă în jur de un milion de dolari, americanii se amuză de "ofertă".

Firma americană promite că primii turişti vor fi cazaţi în hotelul ei de pe Lună peste şase ani. Până atunci, Agenţia Spaţială Americană testează limitele. Trimite un echipaj uman pe orbita satelitului Terrei luna viitoare, iar peste doi ani, încă un echipaj va păşi pe solul corpului ceresc.

"Luna nu este doar un simbol care să ne facă să ne gândim la locul nostru în univers, nu este doar un simbol al explorării, ci este un far călăuzitor al ştiinţei", a declarat Cristina Koch, membră Artemis 2.

Nu este prima companie din Statele Unite care promite un hotel în Spaţiu. O firmă din Statele Unite anunţase că deschide anul trecut un resort cu 24 de module, dar inaugurarea a fost amânată pentru anul viitor.

