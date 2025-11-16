A fost publicat topul celor mai bune 25 de sandviciuri din lume. Medalia de aur în bucătăria de tip fast food a fost primită de Spania.

Spania câștigă detașat locul întâi cu celebrul jamon iberico Pata Negra, așezat în pâine stropită cu ulei de măsline.

Pe locul al doilea se află Banh Mi, o baghetă vietnameză cu carne de porc, murături, frunze de coriandru şi maioneză.

Pe locul 3 ne face poftă Torta ahogada, un sandvici tot de porc, "înecat" în sos picant de roşii şi ardei iute.

Şaorma, specifică Orientului Mijlociu şi iubită de români, s-a clasat pe locul 5.

