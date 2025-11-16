Antena Meniu Search
Topul celor mai bune 25 de sandviciuri din lume. Ce preparat ocupă primul loc

A fost publicat topul celor mai bune 25 de sandviciuri din lume. Medalia de aur în bucătăria de tip fast food a fost primită de Spania.

de Redactia Observator

la 16.11.2025 , 21:30

Spania câștigă detașat locul întâi cu celebrul jamon iberico Pata Negra, așezat în pâine stropită cu ulei de măsline.

Pe locul al doilea se află Banh Mi, o baghetă vietnameză cu carne de porc, murături, frunze de coriandru şi maioneză.

Pe locul 3 ne face poftă Torta ahogada, un sandvici tot de porc, "înecat" în sos picant de roşii şi ardei iute.

Şaorma, specifică Orientului Mijlociu şi iubită de români, s-a clasat pe locul 5.

