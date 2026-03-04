Antena Meniu Search
Cine este propunerea pentru șefia CNA. Consiliul a decis în unanimitate nominalizarea

Membrii Consiliului Național al Audiovizualului au decis miercuri, în unanimitate, să îl propună Parlamentului pe Valentin-Alexandru Jucan pentru funcția de președinte al instituției.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 16:07
Decizia a fost luată în ședința CNA din 4 martie 2026, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit comunicatului CNA.

Valentin-Alexandru Jucan ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului, poziție pe care o deține din 19 ianuarie 2023. El a fost numit membru al CNA de către Parlamentul României, la propunerea Guvernului, pentru mandatul 12 mai 2021 – 11 mai 2027, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 33 din 11 mai 2021.

Totodată, în mai 2025, în cadrul reuniunii anuale a Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Audiovizual (EPRA), desfășurată la Chișinău, Valentin-Alexandru Jucan a fost ales vicepreședinte al organizației pentru un mandat de doi ani.

