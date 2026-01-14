Verighetă găsită după 50 de ani. Un văduv italian a primit un semn de iubire de dincolo de moarte

Uneori, semnele de la cineva drag pot să vină și de dincolo de moarte. De asta s-a convins un văduv din Italia, care s-a trezit cu verigheta soției sale moarte, pe care femeia o pierduse în urmă cu 50 de ani.

Întâmplarea a avut loc într-un sătuc din Arezzo, unde doi căutători de relicve au dat peste bijuterie. „Unele lucruri nu sunt coincidențe, sunt îmbrățișări care traversează cerul”, au spus descoperitorii. Folosind detectorul de metale, cei doi au dat accidental peste o verighetă pierdută cu o jumătate de secol în urmă de o localnică. Au reușit în cele din urmă să-i găsească soțul și să-i returneze acel simbol al iubirii, la doar câțiva ani după moartea femeii.

După 50 de ani

Totul a început duminica trecută, când Daniele Testi și Daniele Baldi, membri ai asociației Quelli della Karin Subbiano, specializată în căutarea de artefacte antice, au mers în zona rurală din Arezzo, așa cum fac adesea, în căutarea unor vestigii. La un moment dat, detectorul lor de metale a început să bipe, semnalând ceva sub un măslin. S-au oprit și au săpat, iar apoi au avut parte de o surpriză: o verighetă a ieșit la doar câțiva centimetri în pământ, scrie Fan Page.

Conform tradiției, pe inel au fost gravate un nume și o dată: Alfiero, 5 aprilie 1970. Din acel moment, misiunea lor a fost simplă: să găsească bărbatul sau ruda căreia să-i poată întoarce acel simbol al iubirii. O misiune care, din fericire, s-a încheiat rapid, dar care a venit și cu vești rele. După cum au descoperit întrebând prin oraș, Alfiero era proprietarul acelui teren, iar inelul respectiv fusese îngropat de peste o jumătate de secol.

Astfel au descoperit că femeia pierduse inelul în 1975 în timp ce culegea măsline chiar pe acel câmp. „Când am bătut la ușa lui să i-l înapoiem, timpul s-a oprit în loc. Lacrimi, emoție pură și mâini tremurânde”, au declarat cei doi. Soția lui Alfiero a murit acum trei ani fără să mai vadă acel inel. „Suntem siguri că soția lui, de acolo de sus, a ghidat acel detector de metale exact în locul potrivit. Pentru că unele lucruri nu sunt coincidențe”, au concluzionat căutătorii.

