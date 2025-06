31 de parlamentari de la SOS, POT şi neafiliaţi cer să se constituie în grupuri parlamentare

"Vrem să întărim ceea ce am spus săptămâna trecută, este foarte important pentru că după conferinţa de presă în care am anunţat că vom face grupuri parlamentare mixte dintre parlamentarii de la S.O.S România şi de la POT deja am trecut în următoarea fază şi la următoarele discuţii. Am iniţiat deja la conducerile celor două camere formarea şi a grupurilor parlamentare efectiv. Sunt convins că săptămâna viitoare le vom şi avea fizic şi la Camera Deputaţilor şi la Senat. În acest moment sunt 11 senatori în acest proiect şi 20 de deputaţi. Cu siguranţă, după ce vom face aceste grupuri vom impulsiona şi pe toţi ceilalţi parlamentari care aşteaptă de la noi un prim pas, să se alăture", a spus Dorin Petrea, într-o conferinţă de presă la Parlament.

Cei 31 de parlamentari intenţionează să-şi creeze propriul partid

Potrivit lui Petrea, scopul acestei construcţii este de a respecta "votul românilor care au votat partide cu tentă naţionalistă, suveranistă, care au în primul loc interesul României şi mai ales acum, în condiţiile date, salvarea României". "Am făcut aceşti paşi, continuăm pe această linie. Repetăm că, spre deosebire de liderii noştri, noi avem şi viziuni europene pentru că noi, practic, aici trebuie să conlucrăm, aici trebuie să lucrăm, aici trebuie să ne dezvoltăm, în cadrul Uniunii Europene. De asemenea, pentru noi este foarte important şi vital Parteneriatul Strategic cu Statele Unite", a mai explicat senatorul.

El a adăugat că scopul acestor grupuri mixte independente pe care cei 31 de parlamentari doresc să le înfiinţeze este de "susţinere a proiectelor şi a reformelor în cadrul dezvoltării", cu mesajul: "România întâi, după care Uniunea Europeană".

"Ne-am dorit în primul şi în primul rând să constituim aceste grupuri ca o alternativă la faptul că partidele din care noi venim, cele două partide, s-au blocat undeva în octombrie 2024. Noi vrem să mergem mai departe, politica nu înseamnă că ai dus nişte oameni în Parlament, că stăm degeaba, că luăm banii cetăţenilor, că ne ducem o dată pe lună la etajul şase la casierie şi ne luăm banii. Politica înseamnă să aducem nişte reforme şi nişte lucruri şi pentru români", a spus Petrea.

Întrebat dacă vor crea un partid, Petrea a spus: "Practic, suntem obligaţi". "Practic suntem obligaţi să facem un alt partid. Am primit zeci, sute de telefoane fiecare dintre noi şi ne-au cerut. Am creat o aşteptare în momentul ăsta în ceea ce înseamnă lumea politică. Toată lumea aşteaptă ca cineva să preia o chestie pentru că liderii noştri, liderii suveranişti au clacat, n-au dus proiectul mai departe, l-au blocat şi nu l-au lăsat să se dezvolte. Şi atunci suntem forţaţi de cetăţeni, de cei care ne-au votat, dar şi de zeci de telefoane primite de la oameni de afaceri, de la oameni din politică: faceţi şi un partid pentru că, dacă continuaţi pe linia asta, veţi fi surpriza în viitoarele alegeri", a explicat Petrea.

Săptămâna trecută, aproximativ 30 de parlamentari, membri S.O.S. România, POT şi din grupul neafiliaţilor, au anunţat că au decis să formeze "Alianţa Întâi România", un pol suveranist "cu viziuni europene". Preşedinta Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a transmis că parlamentarii S.O.S. România "au fost vânduţi la grămadă", menţionând că grupul mixt nu se poate forma decât prin acceptul liderului de partid Diana Şoşoacă. Ea a spus că grupurile partidelor mari nu vor aproba niciodată formarea de noi grupuri şi că "sistemul de la putere" a reuşit să slăbească opoziţia cu "minciuni şi promisiuni false prin câţiva oameni de bună credinţă, de altfel, dar cu ambiţii personale neputincioase, care însă nu au primit nimic", iar acum "încearcă să îi prostească şi pe alţii".

Totodată, conducerea partidului SOS România a anunţat excluderea din partid a senatorilor Rodica Cuşnir şi Adrian Peiu, în urma iniţiativei de a crea în Parlament un pol suveranist cu viziuni europene - "Întâi România", precum şi aplicarea mai multor sancţiuni altor parlamentari, cum ar fi cercetarea disciplinară sau vot de blam cu avertisment.

