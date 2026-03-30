Abrudean: "Nu stabileşte nici PSD, nici alt partid din coaliţie cine este premier de la PNL"

"Nu stabilește nici PSD, nici alt partid din coaliție, cine este premier de la PNL sau cine e ministru de la PNL", spune președintele Senatului, Mircea Abrudean, după ce Sorin Grindeanu a spus că majoritatea membrilor PSD susțin schimbarea actualei structuri guvernamentale.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 14:38
Abrudean: "Nu stabileşte nici PSD, nici alt partid din coaliţie cine este premier de la PNL" Abrudean: "Nu stabileşte nici PSD, nici alt partid din coaliţie cine este premier de la PNL" - Profimedia

"Guvernul a făcut deja, am luat în primă fază o decizie, se analizează și se vor lua și alte decizii. Deciziile trebuie luate nu sub imperiul emoțiilor, ci sub imperiul responsabilității, pentru că este foarte ușor să somezi guvernul să ia decizii. Ideea este că aceste decizii trebuie luate cu calm. Cu siguranță interesul guvernului este de a-și proteja cetățenii și va face tot ceea ce este posibil pentru a se întâmpla acest lucru în limite responsabile și în acord cu legislația specifică, pentru că sunt niște prevedere aici care nu ne permit să facem tot ceea ce ne-am dorit noi să facem", spune Mircea Abrudean, relatează Mediafax.

El evită să spună ce va face PNL dacă PSD iese de la guvernare.

"Haideți să vedem ce se va întâmpla atunci când se va întâmpla. Avem parte de declarații politice, foarte multe, foarte energice. Pot să le înțeleg. E dreptul fiecăruia să facă asta. Vom vedea la momentul la care se vor lua decizii în acest sens ce va face PNL. PNL cu siguranță susține o abordare responsabilă, așa cum a făcut-o de la începutul acestei coaliții în jurul acestui premier, Ilie Bolojan, care are susținerea, fără echivoc, a Partidului Național Liberal. Ați văzut și la ultimul BPN același lucru", adaugă liberalul.

Referitor la declarația lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia se conturează deja scenariul în care PSD va cere înlocuirea lui Ilie Bolojan, el afirmă: "PSD poate să ceară ceea ce consideră necesar. PNL merge înainte cu acest premier".

De asemenea, el respinge ideea că PNL ar putea renunța la susținerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de ministru.

"Nu există un astfel de scenariu. PNL a transmis foarte clar, nu stabilește nici PSD, nici alt partid din coaliție, cine este premier de la PNL sau cine e ministru de la PNL. Rămânem la această decizie", punctează Abrudean.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații analizează trei scenarii privind viitorul partidului la guvernare — menținerea actualei formule, reconfigurarea coaliției sau trecerea în opoziție. Potrivit acestuia, majoritatea membrilor PSD susțin schimbarea actualei structuri guvernamentale, iar decizia finală va fi luată prin vot intern pe 20 aprilie.

Redactia Observator
