Acuzațiile premierului la adresa miniștrilor PSD: Sunt puși în situații "jenante" de partid

Premierul Ilie Bolojan critică public modul în care unii miniștri PSD comunică deciziile guvernamentale, acuzând că sunt împinși de partid să facă anunțuri fără acoperire bugetară sau fără acordul partenerilor din coaliție. Șeful Executivului susține însă că, în ciuda acestor situații, colaborarea din Guvern a fost una funcțională.

”Cu toate partidele în guvern, am avut o colaborare bună în această perioadă, problemele pe care trebuie să le rezolvăm nu sunt uşor de rezolvat, necesită colaborări între ministere, necesită implicare a ministrilor, şi în această perioadă am căutat să lucrez corect cu ministrii. Eu sunt obişnuit, din administraţie, să lucrez cu echipele pe care le-am format sau care mi-au fost date de o instituţie sau alta, atunci când a trebuit să colaborez cu acea instituţie, lucrând pentru a rezolva problemele şi pentru a împinge problemele. Dar nu este o diferenţă de abordare sau alta. De foarte multe ori, miniştrii PSD sunt puşi într-o situaţie uneori jenantă, pentru că sunt împinşi de partid să acţioneze într-o formă din asta de comunicare care nu respectă nici regulile guvernamentale ale bunei cuviinţe şi se hazardează să anunţe tot felul de lucruri care nu au acoperire bugetară sau nu sunt dublate de un acord pe care trebuie să-l primească de la ceilalţi coresponsabili într-o problemă sau alta. Dar pot să înţeleg aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.

Cum funcționează grupul de lucru care ia deciziile în Guvern

El a precizat că programul SAFE este un program care a fost discutat în interiorul guvernului, cu miniştrii care au responsabilităţi şi a fost aprobat în CSAT, unde toate partidele, membre ale coaliţiei au miniştri şi este în curs de derulare de către ministerele a căror titulari sunt responsabili pentru punerea în practică a acestui program.

”Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta. Din momentul în care au fost luate decizii ale guvernului, ale României prin CSAT şi acum sigur se pun în practică”, a mai spus şeful Executivului. În privinţa carburanţilor, premierul a arătat că există un grup de lucru care este format din miniştrii responsabili, energie, economie, finanţe, la care participă, în afară de primul ministru, şi cei doi vicepremieri, Marian Neacşu şi domnul Tanczos Barna.

”Aceste decizii sunt luate de către un grup de lucru transpolitic, care cuprinde oamenii de bază din guvern. Şi toate deciziile în acest grup de lucru s-au luat cu acordul tuturor părţilor, pentru că aici nu mai e vorba de decizii de comunicare publică, de dat veci bune, ci pur şi simplu e vorba de a analiza nişte date şi a opta care dintre variante se pune în practică”, a explicat premierul Bolojan.

