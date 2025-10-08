Adrian Câciu, deputat PSD, acuză că Bolojan nu vrea exceptarea mamelor și veteranilor de la plata CASS

Deputatul PSD Adrian Câciu critică decizia premierului Ilie Bolojan de a bloca proiectele de lege privind scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani de război și personal monahal, deși afirmă că majoritatea parlamentarilor PNL ar fi de acord cu aceste măsuri. Câciu acuză conducerea liberală că ignoră voința democratică a coaliției și reacțiile propriului electorat.

București, România – 12 decembrie 2022: Ministrul român de finanțe la acea vreme, Adrian Câciu, se pregătește să semneze un document privind un acord-cadru financiar cu Elveția - Profimedia

Proiectele de lege depuse de PSD referitoare la exceptarea de plata CASS a mamelor, veteranilor de război și a monahilor sunt refuzate de Ilie Bolojan, deși 80% dintre parlamentarii liberali ar vrea să voteze pentru acestea, transmite MEDIAFAX.

Proiectele au fost depuse inițial ca amendamente la Pachetul 1, dar au fost respinse de Guvern.

Câciu: Democrația înseamnă votul majorității

Fenechiu: Decizia a fost luată împreună cu premierul Bolojan

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat marți că liberalii nu vor vota proiectele PSD care propun eliminarea plății CASS pentru mame, personal monahal și veterani de război, invocând lipsa fondurilor și respectarea înțelegerilor din coaliție.

Daniel Fenechiu a precizat că această decizie a fost discutată în grupul parlamentar al PNL împreună cu premierul Ilie Bolojan.

