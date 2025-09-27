Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că alegerile din Republica Moldova reprezintă "un test de rezilienţă" în contextul unui război hibrid declanșat de Rusia, ce urmărește să submineze încrederea cetățenilor în democrație, libertate și în parcursul european.

Alegerile din Republica Moldova, "test de reziliență". Moșteanu: "Kremlinul mizează pe haos" - Hepta

"Republica Moldova îşi alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exerciţiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de rezilienţă în mijlocul unui război hibrid declanşat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democraţie, libertate şi Europa", spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Ionuţ Moşteanu arată că în ultimele săptămâni a văzut în investigaţii de presă aceleaşi tehnici de manual: bani murdari aruncaţi pentru influenţă, reţele de propagandă care seamănă neîncredere, presiune cibernetică şi intoxicare informaţională.

"Ţinta este delegitimarea procesului democratic şi obosirea societăţii. Kremlinul mizează pe haos. O democraţie se apără prin vigilenţa fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate şi prin refuzul fiecăruia de a-şi vinde valorile sau votul", afirmă Moşteanu.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Apărării consideră că "România şi Republica Moldova împart aceeaşi linie de securitate, iar războiul hibrid nu se opreşte la Prut".

"Securitatea se construieşte împreună cu vecinii şi prietenii noştri. Democraţia înseamnă să poţi alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, înseamnă drepturi respectate şi şansa la un viitor mai bun. Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin şi stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Aşa că îi îndemn pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să îşi exprime opţiunea la urne!", mai declară Moşteanu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰