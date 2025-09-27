Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Alegerile din Republica Moldova, "test de reziliență". Moșteanu: "Kremlinul mizează pe haos"

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că alegerile din Republica Moldova reprezintă "un test de rezilienţă" în contextul unui război hibrid declanșat de Rusia, ce urmărește să submineze încrederea cetățenilor în democrație, libertate și în parcursul european.

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 17:03
Alegerile din Republica Moldova, "test de reziliență". Moșteanu: "Kremlinul mizează pe haos" - Hepta

"Republica Moldova îşi alege mâine Parlamentul. Dincolo de a fi un simplu exerciţiu democratic, ce se întâmplă mâine va fi un test de rezilienţă în mijlocul unui război hibrid declanşat de Rusia, care are scopul de a lovi în încrederea oamenilor în democraţie, libertate şi Europa", spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Ionuţ Moşteanu arată că în ultimele săptămâni a văzut în investigaţii de presă aceleaşi tehnici de manual: bani murdari aruncaţi pentru influenţă, reţele de propagandă care seamănă neîncredere, presiune cibernetică şi intoxicare informaţională.

"Ţinta este delegitimarea procesului democratic şi obosirea societăţii. Kremlinul mizează pe haos. O democraţie se apără prin vigilenţa fiecăruia, prin adevăr verificat, prin reguli respectate şi prin refuzul fiecăruia de a-şi vinde valorile sau votul", afirmă Moşteanu.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Apărării consideră că "România şi Republica Moldova împart aceeaşi linie de securitate, iar războiul hibrid nu se opreşte la Prut".

"Securitatea se construieşte împreună cu vecinii şi prietenii noştri. Democraţia înseamnă să poţi alege liber, iar frica, minciuna sau banii murdari nu trebuie să hotărască în locul oamenilor. Pentru Republica Moldova, rămânerea pe calea europeană înseamnă pace, înseamnă drepturi respectate şi şansa la un viitor mai bun. Alegerea e între subordonarea dorită de Kremlin şi stabilitatea oferită de Europa. Miza e mare. Fiecare vot contează. Aşa că îi îndemn pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să meargă mâine să îşi exprime opţiunea la urne!", mai declară Moşteanu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ionut mosteanu republica moldova
Înapoi la Homepage
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului?
Observator » Ştiri politice » Alegerile din Republica Moldova, "test de reziliență". Moșteanu: "Kremlinul mizează pe haos"