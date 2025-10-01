Alexandru Nazare: Nu cred că mai poate fi vorba de activarea clauzei privind fondurile UE la ECOFIN
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că adoptarea rectificării bugetare și a măsurilor fiscale reduce riscul suspendării fondurilor UE la reuniunea ECOFIN din 10 octombrie. Totuși, subiectul rămâne în discuție, în urma scrisorii transmise de Comisia Europeană Parlamentului European.
Ministrul Finanțelor consideră că activarea clauzei de suspendare a fondurilor UE nu mai este probabilă la reuniunea ECOFIN din 10 octombrie, după adoptarea rectificării bugetare și a măsurilor fiscale, deși subiectul rămâne în discuție.
În contextul în care Comisia Europeană a transmis Parlamentului European o scrisoare privind posibila suspendare a fondurilor europene pentru România din cauza deficitului bugetar ridicat, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri seara că ținta de deficit negociată recent este de 8,4% din PIB, față de ținta de 7,7% stabilită prin decizia Consiliului din iulie.
Ținta de deficit și discuțiile cu Bruxelles
Ministrul Finanțelor a precizat că, pe măsură ce România ia măsuri, acestea sunt recunoscute atât de Comisie, cât și folosite ca argumente în Parlamentul European pentru a convinge că activarea clauzei nu este oportună.
