Guvernul a stabilit data de 7 decembrie pentru alegerile locale la Primăria Capitalei, la Consiliul Judeţean Buzău şi în mai multe localităţi din ţară. Până acum, la Bucureşti nu mai puţin de opt candidaţi şi-au anunţat deja intenţia de a candida. Fostul premier Marcel Ciolacu ar putea fi candidatul PSD la şefia consiliulu judeţean Buzău.

Începe bătălia pentru Primăria Capitalei! Partidele din coaliţie au stabilit să aibă candidaţi separaţi şi să nu se atace în campanie. Social-democraţii ar putea miza în această cursă pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă. Şi Gabriela Firea este în cărţi.

"Dacă partidul va fi de acord, cel mai probabil voi candida. Important pentru mine ca locuitor al Bucureştiului este ca un număr cât mai mare de proiecte pe care le-am facut şi le avem prezente în Sectorul 4 să le putem replica şi la nivelul Primăriei Capitalei", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

În PNL, bătălia se dă între Ciprian Ciucu şi Stelian Bujduveanu.

Articolul continuă după reclamă

"Dacă o să ajung să candidez îmi propun să duc o campanie pozitivă. Suntem suficient de maturi să nu ne atacăm unii pe alţii. Am agreat cu toţii să nu venim să zicem Ok unul se retrage, ci mergem mai departe în această competiţie până la capăt", a declarat şi Cirprian Ciucu, primar Sector 6.

"Urmează proceduri interne în PNL prin care vom desemna cel mai bun candidat, care va putea câştiga primăria Capitalei", susţine Stelian Bujduveanu, primar interimar al Capitalei.

În USR lucrurile sunt clare.

"Voi candida pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Sunt singura variantă să nu avem din nou alegeri în 3 luni. Avem o problemă de transport şi de mobilitate, probleme care ţin de termoficare. Rezolvarea trece prin buget", susţine Cătălin Drulă, candiadat la Primăria Capitalei.

Liviu Negoiţă, fost primar al Sectorului 3 candidează din partea Partidul Umanist Social Liberal.

"Ceea ce a facut ultimul primar general se încadrează la infracţiunea de distrugere. În Centrul Istoric, pe lângă Muzeul Curtea Veche, avem 97 de monumente istorice aflate în grija Primăriei Capitalei care nu a consolidat nici măcar un monument", susţine Liviu Negoiţă, candidat la Primăria Capitalei.

Influencerul Makaveli şi Ana Ciceală de la SENS și-au anunţat şi ei intenția de a candida. Bucureştenii au multe aşteptări de la viitorul edil. Miza e mare.

"Un primar al Bucureștiului are mari șanse să devină președinte al României. Domnul Ciucu, la fel ca și Băluță, au câștigat propriile sectoare cu scoruri foarte mari. Domnul Bujduveanu a apărut oarecum de nicăieri. În special USR-ul va încerca să politizeze foarte mult aceste alegeri", Andrei Țăranu, analist politic.

Fostul premier, Marcel Ciolacu, va cere sâmbătă votul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean. Până acum, nu are contracandidaţi. Alegeri parţiale se vor organiza mai multe localităţi.

"De pe 11 noiembrie se pot depune candidaturile pentru funcția de primar în 12 localități. O zi mai târziu, pe 12 noiembrie se pot înscrie în cursă și candidații pentru Primăria Capitalei și Consiliul Județean Buzău. Campania electorală se desfăşoară de pe 22 noiembrie până pe 6 decembrie la ora 7", a transmis reporterul Observator Florentina Lazăr.

Guvernul urmează să stabilească şi bugetul pentru organizarea alegerilor.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰