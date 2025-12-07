Antena Meniu Search
Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi

Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti "în care să se poată trăi", adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi "va face dreptate".

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 10:13
"Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am venit cu credinţă, cu recunoştinţă pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni", a declarat Alexandrescu, la ieşirea de la urne. Ea a susţinut că tot ceea ce a trăit în perioada campaniei electorale a fost "un dar" şi experienţa vieţii sale de până acum.

"Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate".

Până la ora 10:00, au votat, duminică, la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, 65.922 alegători, reprezentând 3,65% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

