Anca Alexandrescu după rezultatele exit-poll: "Indiferent de rezultat, voi face ce am promis - dreptate"

Anca Alexandrescu a transmis un mesaj după publicarea primelor rezultate exit-poll pentru alegerile la Primăria Generală a Capitalei. Candidata a mulțumit bucureștenilor care au participat la vot și a spus că își va respecta promisiunile "indiferent de rezultat".

Primele minute după anunțarea rezultatelor exit-poll au adus reacții din partea candidaților la Primăria Generală a Capitalei. Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, a transmis un mesaj public în care le-a mulțumit celor care au ieșit la vot, exprimându-și totodată regretul că prezența a fost scăzută.

"Mulțumesc, bucureșteni. Moment complicat pentru România, îmi pare rău că au ieșit atât de puțini oameni", a declarat Anca Alexandrescu, subliniind că nu va comenta cifrele până când numărătoarea oficială nu va fi finalizată.

Alexandrescu a transmis însă că rezultatul final nu îi va schimba direcția: "Nu fac comentarii, să așteptăm numărătoarea până la capăt. Indiferent de rezultat, voi face ce am promis - dreptate la București".

Reacţia lui George Simion

"Am văzut multe forme de manipulare. Sondajele și exit-poll-urile au fost folosite pentru a ridica sau coborî un candidat. Noi menținem mișcarea suveranistă. Vom face analiza acestei campanii. Anunț guvernarea că trebuia să facă ceva de foarte mult timp, ceva pentru democrație. Au anulat alegeri, nu au revenit la două tururi la primărie. Vom vota pentru aceste proiecte. Am avut resurse puține în campanie. Ni s-a spus că Bucureștiul nu este favorabil electoral pentru AUR, dar cred că un prim obiectiv a fost bifat: suntem parte a societății bucureștene. Fac apel la oamenii din secții să rămână la numărătoare", a transmis şi liderul AUR, George Simion.

