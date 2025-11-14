Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. George Simion anunță alianța care o susține

Anca Alexandrescu și-a depus vineri candidatura pentru Primăria Capitalei, susținută de o alianță formată din AUR, PNȚCD, FAR și alte formațiuni. Jurnalista spune că intră în cursa pentru București după șase ani în care a discutat zilnic cu românii despre problemele orașului și afirmă că știe "unde se scurg banii" și unde trebuie făcute tăieri. George Simion a anunțat oficial alianța care îi oferă sprijinul, potrivit News.ro.

"Am decis să candidez la Primăria Capitalei după şase ani în care am realizat o emisiune unde m-am întâlnit zi de zi cu problemele românilor, nu doar ale bucureştenilor. Şi de prea multe ori am fost pusă în situaţia de a le spune oamenilor "Nu pot să fac mai mult decât ce fac la televizor". A venit momentul să mă implic să fac mai mult. Am experienţă, atât în domeniul administraţiei locale, cât şi în administraţia centrală şi cunosc în adâncul lui statul român. Ştiu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, ştiu foarte bine unde putem să tăiem pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetăţenilor bucureşteni", a declarat Anca Alexandrescu.

Anunţul lui George Simion

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat care sunt formaţiunile politice care o susţin pe Anca Alexandrescu.

"PartiduL AUR, împreună cu PNŢCD, împreună cu FAR şi alte formaţiuni politice au făcut ceea ce este corect şi au ales să nu divizeze votul la Bucureşti şi să susţină cel mai puternic candidat, candidatul cu şanse din partea mişcării poporului român. Aşa că am format o alianţă opusă alianţei care este la guvernare. Alianţa de la guvernare are trei candidaţi, sunt candidaţii pro-guvernamentali, noi suntem alianţa poporului român şi noi ca formaţiune politică împreună cu celelalte formaţiuni politice o susţinem pe doamna Anca Alexandrescu", a afirmat George Simion, liderul AUR.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

