O adolescentă din Vrancea s-a sinucis la 14 ani. A lăsat două mesaje de adio

O adolescentă din Vrancea a ales moartea la 14 ani. Copila avea o relaţie cu un tânăr de 18 ani cu care părinţii săi nu erau de acord. A lăsat în urma ei două mesaje de adio.

Tragedia a avut loc în comuna Răcoasa. Adolescenta a fost găsită în spatele casei, într-o anexă de către tatăl său. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor pentru fată nu s-a mai putut face nimic.

Ce spun salvatorii

Intervenție de urgență desfășurată astăzi 11.05.2026, în satul Varnița, comuna Răcoasa, soldată cu decesul unei minore de 14 ani.

Articolul continuă după reclamă

Dispeceratul SAJ Vrancea 112 a fost alertat la ora 10:08 cu privire la o minoră găsită în stare de inconștiență, în urma unei tentative de suicid prin spânzurare. Având în vedere gravitatea situației au fost direcționate imediat două echipaje de ambulanță.

O ambulanță tip B2 cu asistent de la cea mai apropiată substație, Panciu și o ambulanță tip C2 cu medic de la stația centrală Focșani.

Primul echipaj ajuns la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, acestea fiind continuate și intensificate odată cu sosirea echipajului cu medic.

În ciuda eforturilor medicale susținute, organismul copilei nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul minorei la fața locului.

Cazul a fost preluat de organele de poliție pentru cercetările specifice în vedere stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Adrian Obreja Like Jurnalismul este un mod de viață! Simplu! Am hotărât că vreau sa fiu jurnalist în perioada liceului. Și asta am făcut, mi-am urmat visul. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰