O adolescentă din Vrancea s-a sinucis la 14 ani. A lăsat două mesaje de adio
O adolescentă din Vrancea a ales moartea la 14 ani. Copila avea o relaţie cu un tânăr de 18 ani cu care părinţii săi nu erau de acord. A lăsat în urma ei două mesaje de adio.
Tragedia a avut loc în comuna Răcoasa. Adolescenta a fost găsită în spatele casei, într-o anexă de către tatăl său. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor pentru fată nu s-a mai putut face nimic.
Ce spun salvatorii
Intervenție de urgență desfășurată astăzi 11.05.2026, în satul Varnița, comuna Răcoasa, soldată cu decesul unei minore de 14 ani.
Dispeceratul SAJ Vrancea 112 a fost alertat la ora 10:08 cu privire la o minoră găsită în stare de inconștiență, în urma unei tentative de suicid prin spânzurare. Având în vedere gravitatea situației au fost direcționate imediat două echipaje de ambulanță.
O ambulanță tip B2 cu asistent de la cea mai apropiată substație, Panciu și o ambulanță tip C2 cu medic de la stația centrală Focșani.
Primul echipaj ajuns la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, acestea fiind continuate și intensificate odată cu sosirea echipajului cu medic.
În ciuda eforturilor medicale susținute, organismul copilei nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul minorei la fața locului.
Cazul a fost preluat de organele de poliție pentru cercetările specifice în vedere stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.
