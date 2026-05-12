Deputatul AUR Mohammad Murad, apel către partide să ajungă la un acord temporar: Suntem în faliment nedeclarat

Deputatul AUR Mohammad Murad a făcut marţi un apel către partidele politice să ajungă la un "acord temporar", să se aşeze la masă şi să se concentreze pe economia României, deoarece "mediul de afaceri este în comă", scrie Agerpres.

"Acum un an de zile vorbeam că România se duce spre prăpastie. Acum putem spune că suntem acolo deja. Când eram mic, am trăit un război civil în țara mea de origine și, bineînțeles, victimele erau cei nevinovați. Astăzi se ceartă clasa politică, iar cei care mor și dispar sunt antreprenori. Dacă nu venim cu soluții concrete și rapide, până la sfârșitul anului jumătate din companiile care sunt acum dispar. Nu există niciun climat care favorizează o inițiativă privind antreprenoriatul. E nevoie de altă abordare. Mai devreme am fost în comisie două ore pentru o lege care permite unui antreprenor să ofere angajaților 15% din profit la sfârșit de an. (...) Restul numai taxe peste taxe", a declarat deputatul într-o conferință de presă la Parlament.

Potrivit acestuia, "după toate măririle și taxele", se poate constata că 'efectul este zero'.

Murad: "Suntem într-un faliment nedeclarat"

"Deficitul este la fel și e situația economică mai critică. Având în vedere că Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord temporar, cred că e rândul ca partidele politice din România să ajungă la un acord temporar, să ne concentrăm pe economie și exact pe agenda cetățeanului de rând, care suferă în fiecare zi. (...) Noi suntem într-un faliment nedeclarat. (...) Mediul de afaceri se află în comă. Nu mai are cum să mai dea semnale. Și e nevoie de intervenție, să depășim ideea de partide politice. Orice inițiativă care va veni din partea USR, PNL, PSD, eu personal și mulți alți colegi o votăm dacă vine în sprijinul mediului de afaceri. Și fac apel și la partidele politice să uităm pentru o lună, două, trei luni de zile ce partide suntem, să stăm la masă ca să găsim o soluție. Numai așa se poate gândi corect și constructiv", a transmis parlamentarul.

El a făcut totodată un apel către președintele Nicușor Dan să închege un proiect de țară care să aibă ca principală țintă economia și reconstrucția economică a României.

