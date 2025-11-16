Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura pentru Consiliul Judeţean Buzău. "N-am venit să-mi caut serviciu"

Marcel Ciolacu, fostul președinte PSD, și-a depus duminică candidatura pentru șefia Consiliului Județean Buzău, declarând că intră în cursă "pentru acasă". Însoțit de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, Ciolacu a subliniat că semnăturile strânse pentru candidatură reprezintă încrederea buzoienilor în proiectele sale pentru județ. Alegerile pentru președinția CJ Buzău vor avea loc pe 7 decembrie.

Ciolacu a fost însoțit pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, și de președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, potrivit Agerpres.

"Oamenii așteaptă de la noi să fim eficienți, să fim transparenți, să aibă servicii mult mai bune și mai ieftine, mai ales într-un context în care inflația a ajuns la 10% și avem o scădere a nivelului de trai. România are nevoie de reforme structurale, dar România nu are nevoie să confunde cuvântul reformă cu concedieri colective. Sunt două lucruri total diferite. (...) Prin digitalizare, printr-o reformă reală a administrației locale, putem să schimbăm într-un ritm rapid toată această percepție și toată această discuție interminabilă în ceea ce privește reforma administrativ-teritorială. Eu sunt ferm convins că (...) nu avem nicio problemă ca județul Buzău să devină județul pilot pentru o reformă reală în administrația publică. Veți vedea că, fără să schimbi Constituții, fără să schimbi legi sau Codul administrativ, acest lucru se poate face doar prin voință politică", a precizat Marcel Ciolacu.

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al CJ Buzău a susținut că înscrierea sa în cursa electorală reprezintă "un pas înainte".

"N-am venit să-mi caut serviciu, sunt parlamentar tot prin votul buzoienilor, nu fac un pas înapoi, părerea mea e că fac un pas imens înainte, mă întorc unde am crescut, mă întorc la administrația locală, unde am fost de la consilier municipal, consilier județean, viceprimar la prefect interimar, unde știu cel mai bine. Am fost președintele Comisiei de Cod administrativ, cunosc legile foarte bine și vreau toată experiența pe care am acumulat-o în acești ani, cât am stat mai mult la București și în Legislativ, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, cu partenerii mei să implementăm pentru Buzău ceea ce ne dorim cu toții", a completat Ciolacu.

Momentan, funcția de președinte al CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre. Fostul președinte Lucian Romașcanu a fost numit în vara acestui an în funcția de membru al Curții de Conturi Europene din partea României.

