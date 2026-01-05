AUR cere ca 2026 să fie declarat "Anul Americii în România": Trump, "cel mai important lider politic"

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut oficial autorităților române să declare anul 2026 drept "Anul Americii în România", în contextul împlinirii a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Potrivit reprezentanților AUR, anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanță globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existență ca națiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credința, democrația și libertatea de expresie - valori care au influențat decisiv evoluția lumii moderne și care rămân esențiale pentru viitorul Europei și al României, potrivit Agerpres.

"Anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare istorică, ci și de rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate și libertate. Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice și economice ale administrației americane au avut un impact direct asupra direcției geopolitice a Europei, asupra securității continentului și asupra apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai instabil', se arată într-un comunicat de presă remis de AUR luni.

Potrivit Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii, adaugă sursa citată, SUA își asumă explicit rolul de principal apărător al libertăților politice, al democrației și al libertății de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune. În acest context, relația României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esențială pentru menținerea pluralismului politic, a libertății de opinie și a suveranității naționale.

"America trebuie să redevină partenerul strategic al României în chestiuni de securitate, și orice decizie majoră adoptată de București în acest context - inclusiv în ceea ce privește evoluțiile din Ucraina - trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul. (...) În același timp, indiferent de decizia autorităților statului român, Alianța pentru Unirea Românilor anunță public că: AUR va declara anul 2026 drept 'Anul SUA în România' și va acționa în consecință. AUR va organiza, susține și promova pe tot parcursul anului 2026: conferințe și dezbateri publice; evenimente culturale și comemorative; inițiative educaționale dedicate tinerilor; acțiuni de diplomație publică și dialog româno-american", au transmis reprezentanții AUR.

