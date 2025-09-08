AUR va ataca la CCR proiectele guvernului Bolojan: "Călcaţi în picioare voinţa poporului român"

AUR anunţă că atacă la CCR cele patru proiecte de lege pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament, acuzând că "asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român", după respingerea în Parlament a celor patru moţiuni de cenzură depuse în urma angajării răspunderii Guvernului, pe pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului.

"Astăzi, coaliţia PNL-PSD-UDMR-USR şi minorităţi a demonstrat din nou dispreţul total faţă de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, moţiunile de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan. În loc să respecte votul democratic şi dezbaterea parlamentară, guvernul a ales să calce în picioare Constituţia şi să îşi asume, de cinci ori consecutiv, răspunderea pe proiecte care lovesc direct în profesori, pensionari, mame, studenţi şi antreprenori români. AUR va ataca la Curtea Constituţională patru proiecte impuse prin abuz", spune AUR într-un comunicat oficial.

"Aţi ales să călcaţi în picioare voinţa poporului român, să nu mai aveţi dialog cu românii şi să vă baricadaţi în spatele unei majorităţi care, chipurile, în Parlament este la 70 la sută. (…) Nu e de mirare că faceţi acest lucru pentru că tot voi sunteţi cei care v-aţi cramponat de putere şi aţi anulat alegerile, aţi fraudat alegerile. În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliţie, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. Şi asta până să intre aşa-zisele măsuri reformiste în vigoare. Dacă voi nu faceţi ce trebuie făcut şi nu faceţi, este evident, cu 13.000 de locuri de muncă care la un moment dat vor fi tăiate, nu faceţi nicio reformă, doar vă jucaţi de-a reforma. Creşteţi taxe şi scădeţi încasările la stat. Ăsta este singurul efect care se produce. În timp ce ministrul vostru de finanţe are firme care nu îşi declară bilanţul, nu îşi plătesc datoriile la stat, antreprenorii din viaţa reală îşi restrâng activitatea, îşi închid activitatea sau îşi relochează în alte companii şi îşi mută sediul social în alte companii. Lăsaţi pentru firmele străine, pentru multinaţionale un procent de 1 la sută ca fiind deductibili pe când firmele româneşti nu au cum să îndeplinească acest barem. Vă jucaţi cu sănătatea naţiunii permiţând în continuare jocuri de noroc. Luaţi şansa de mâine a mamelor cu copii, a celor din mediul rural, pe care spuneţi voi că îi apăraţi, a profesorilor, a veteranilor, a multor altor categorii blestemate de actualul guvern la sărăcie perpetuă. Acest lucru se vede şi în domeniul sănătăţii. Voi restrângeţi activitatea medicilor de familie care îşi vor închide cabinetele din mediul rural. Tratamentul ambulatoriu îl subfinanţaţi, puneţi în pericol accesul la medicamentele generice şi limitaţi la o investigaţie de înaltă specialitate pentru bolnavii cronici. Sunteţi asasinii democraţiei din România. Dacă voiaţi să faceţi reforme, aveaţi un aliat în noi, restrângând numărul de UAT-uri, restrângând funcţiile de conducere şi numărul de instituţii din statul român. Ne acuzaţi pe noi că minţim, dar voi nu spuneţi cu subiect şi predicat câţi bani s-au dat Ucrainei. Puteţi de la acest pupitru că peste 14 miliarde de euro s-au dat pentru Ucraina? Dacă aceşti bani erau direcţionaţi pentru programul de masă caldă, dacă aceşti bani nu mai erau luaţi de la familiile monoparentale şi bursele care se dădeau copiilor din familiile monoparentale, dacă lăsaţi o şansă mediului rural, preferaţi să vă salvaţi pe voi, după cum vă salvaţi astăzi, într-o zi de duminică, cu acest vot pentru a nu da faţă în faţă cu poporul român. Mai devreme sau mai târziu acest lucru este inevitabil. Aşa că, pentru că v-am văzut că aveţi tendinţe de fugă, eu vă sugerez să părăsiţi barca cât mai curând şi să respectaţi regulamentul celor două camere", a declarat George Simion, în timpul dezbaterilor.

AUR acuză PSD, "care până mai ieri poza în marele adversar al austerităţii, că a arătat astăzi că este doar complice: a respins moţiunile depuse de AUR şi a rămas parte activă la distrugerea economiei şi umilirea românilor".

AUR atacă la CCR proiectele guvernului Bolojan

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) precizează că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan:

1. Legea privind "reforma" în sănătate

Reducerea numărului de investigaţii medicale decontate - pacienţii cronici rămân fără diagnostic şi tratament la timp

Medicii, constrânşi să prescrie doar anumite medicamente compensate - acces îngrădit la terapii eficiente

Majorarea taxei clawback - dispariţia medicamentelor generice, lovind în pensionari şi bolnavii cronici

Marginalizarea medicinei de familie şi a ambulatoriului - liste de aşteptare uriaşe, inegalităţi teritoriale accentuate

2. Legea privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Acţionarii privaţi minoritari primesc drepturi sporite de control în companiile statului

Noua agenţie AMEPIP = instrument de politizare masivă

Consiliile de Administraţie transformate în anexe de partid - funcţionari publici subordonaţi politic

3. Legea privind eficientizarea autorităţilor administrative autonome

Salariile uriaşe scad doar de la 15.000 euro la 12.000 euro - cosmetizare, nu reformă

Reducerile de personal vizează zona de control şi verificare - slăbirea capacităţii de supraveghere a pieţelor de energie şi asigurări

Posturile politice rămân intacte

4. Legea privind redresarea şi eficientizarea resurselor publice

Impozit minim pe cifra de afaceri - sufocă firmele mici

Taxe în plus pentru transportatori - costuri mai mari pentru toţi românii

Creşterea CASS pentru independenţi - 650.000 de români afectaţi

Majorarea taxei pe tranzacţiile bursiere - distrugerea pieţei de capital

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut, duminică, patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, după angajarea răspunderii Guvernului Bolojan pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

