Calcule: Poate Opoziţia să demită guvernul Bolojan? Textele celor patru moțiuni de cenzură depuse în premieră

Este ziua moțiunilor de cenzură. Opoziția a depus nu mai puțin de patru împotriva Guvernului, câte una pentru fiecare reformă în parte, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Singura care a scăpat de moțiune este reforma pensiilor speciale ale magistraților. Aceasta ar putea fi însă contestată la CCR. Dacă reformele din pachetul 2 nu vor trece de Curtea Constituțională, Bolojan a dat de înțeles că se va retrage.

AUR a depus, miercuri seară, în Parlament, în premieră patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan "în urma abuzurilor legislative şi a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar". Moţiunile au fost citite azi, şi vor fi dezbătute şi votate duminică, începând cu ora 13:00

Ce şanse sunt ca guvernul Bolojan să cadă

În plenul Parlamentului a bătut vântul la citirea celor patru moțiuni de cenzură depuse de partidele din opoziție împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. În bănci au fost 15-20 de parlamentari de la coaliție și în jur de 20-30 de aleși ai partidelor din opoziție.

Dacă ne uităm pe raportul de forțe din Parlament, observăm că cele patru moțiuni de cenzură au adunat doar 125 și 126 de semnături. La un calcul simplu, pentru ca guvernul Bolojan să fie demis ar fi nevoie de cel puțin 233 de voturi la dezbaterea de duminică.

Asta înseamnă că partidele din opoziție ar mai avea nevoie de încă cel puțin 100 de parlamentari care să vină eventual de la partidele din coaliție și să voteze împotriva propriului guvern. Este o misiune imposibilă și este greu de crezut că AUR, POT și SOS România vor strânge 100 de parlamentari din arcul puterii care să dea jos guvernul condus de Ilie Bolojan.

Deși guvernul și-a asumat răspunderea pentru cinci proiecte de lege, au fost depuse patru moțiuni de cenzură. A scăpat de moțiune proiectul privind pensiile magistraților. Asta înseamnă că, potrivit Constituției, din acest moment reforma pensiilor pentru magistrați se consideră adoptată, însă cel mai probabil ea va fi atacată la Curtea Constituțională de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În acest context, amintim că premierul Ilie Bolojan a spus recent că, dacă acest proiect de lege nu va trece de filtrul Curții Constituționale, atunci el consideră că guvernul pe care îl conduce nu ar mai avea legitimitate politică să continue și alte reforme și a dat de înțeles că s-ar putea retrage din funcție.

