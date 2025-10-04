Băluță, despre organizarea alegerilor în Bucureşti: Decizia aparţine exclusiv premierului, nu PSD hotărăşte

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei îi aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan. El a menţionat că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti, scrie Agerpres.

"PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel legal. Vă reamintesc că decizia organizării alegerilor este exclusiv la latitudinea premierului, astfel încât, dacă premierul României hotărăște că astăzi este oportun să emită ordonanță, dânsul poate organiza alegeri. Ce se întâmplă după chestiunea asta, este o cu totul și cu totul altă problemă. Repet, este foarte important să organizăm alegeri, este important să respectăm legislația în vigoare, lucrul acesta nu-l decide Partidul Social Democrat, pentru că nu deține poziția de prim ministru, este exclusiv decizia premierului", a spus Băluță, întrebat în legătură cu poziția PSD privind data alegerilor în Capitală.

El a adăugat că "nu Partidul Social Democrat hotărăște care este data alegerilor în București, nici măcar USR nu stabilește lucrul acesta".

Băluţă subliniază că este vorba de o diferenţă de nuanţă

"Să facem următoarea diferență de nuanță, e o nuanță importantă; una este această zonă administrativă și, dincolo de ea, după ce se ia această decizie, este o altă discuție decizia politică. Este cu totul altceva. Termenele legale n-au legătură cu politica, au legătură exclusiv cu emiterea unei hotărâri care să statueze că peste x zile se organizează alegeri în București. Ce urmează după, tipurile de negocieri, și viziuni este cu totul și cu totul altceva, dar cred că trebuie să le luăm logic și rațional. Primul pas este ăsta, de abia după aia putem avea și alte tipuri de discuții, dar repet: nu Partidul Social Democrat hotărăște care este data alegerilor în București, nici măcar USR nu stabilește lucrul acesta", a mai menționat Daniel Băluță.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că Bucureștiul ar fi mai bine administrat de un primar cu legitimitatea votului și a anunțat că stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei ar putea fi stabilită săptămâna viitoare, iar în caz contrar, acestea nu se mai pot ține în toamnă.

"Ar fi posibil să se organizeze alegerile în această toamnă, ar fi posibil să se amâne în primăvară. Din punctul meu de vedere, cu cât le organizăm mai repede, suntem și în spiritul legii. E adevărat că suntem deja cu o prelungire de, să spunem, 10 zile peste perioada respectivă, dar suntem în situația în care există abordări diferite în Coaliție. Forțând, ai putea la un moment dat să fixezi alegerile ca Guvern, dar trebuie foarte bine analizate lucrurile. Dacă niște alegeri îți generează un scandal în coaliție... Și așa nu e ușor să ții patru partide, care sunt cu abordări diferite, plus grupul minorităților, să ia astfel de măsuri și vedeți că uneori o parte din energia pe care o ai se consumă cu aceste discuții sau să amâni. Oricum, sunt niște lucruri evidente. Un primar interimar are o autoritate diminuată față de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate", a afirmat Bolojan, vineri, la Prima TV.

Decizia trebuie luată cel târziu până la finalul săptămânii viitoare

El a subliniat că decizia trebuie luată cel târziu până la sfârșitul săptămânii viitoare.

"Eu cred că ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să decidem, pentru că dacă nu se decide, nu se mai poate ține în această toamnă. E o perioadă de minim 35 de zile care trebuie să existe între data anunțării și data alegerilor. Nu cred că poți intra în luna decembrie cu alegeri în Capitală", a mai adăugat Bolojan.

