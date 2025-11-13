Băluță spune că va lucra cu Ciucu, dacă PNL câștigă Primăria Capitalei: "Suntem nişte oameni raţionali"

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că ar colabora cu Ciprian Ciucu în cazul în care ar câştiga alegerile, subliniind că au o relaţie bună şi se consideră oameni raţionali. De asemenea, a afirmat că îl respectă pe candidatul USR, Cătălin Drulă, chiar dacă acesta are uneori un stil mai exploziv, conform News.ro.

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că va lucra cu Ciprian Ciucu, dacă liberalul va câştiga alegerile în Capitală. "E normal să se întâmple lucrul ăsta. Suntem nişte oameni raţionali. Ne-am înţeles de fiecare dată bine. Suntem împreună într-o competiţie, după cum vedeţi, există un respect deosebit din partea mea. Sunt convins că, indiferent de situaţie, după data de 8 ( decembrie, nr) e normal să continuăm lucrurile de unde le-am lăsat în acest interval de timp", a spus Băluţă.

Întrebat dacă va colabora la fel cu Cătălin Drulă, Băluţă a răspuns: "La fel. Eu îl respect foarte mult pe domnul Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv. Este un contracandidat de care această competiţie are foarte mare nevoie şi sunt convins că relaţiile interumane nu se vor strica, după această campanie. Am această dorinţă măcar, chiar dacă uşor, uşor mai apar uneori ştiri false, dar e campanie, e normal, nu se întâmplă lucruri deosebite."

Întrebat despre Anca Alexandrescu, Băluţă a răspuns: "O respect foarte mult".

