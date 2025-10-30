Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că scandalul legat de numirea Oanei Gheorghiu în Guvern ar trebui privit ca "o învățătură de minte pentru toată lumea" care intră în politică. Oficialul spune că, în era internetului, "nimic nu dispare", iar orice declarație din trecut poate fi scoasă la iveală "chiar și după 20 sau 30 de ani", potrivit Mediafax.

Barna, despre cazul Oanei Gheorghiu: Nimic nu dispare de pe internet. E o învăţătură de minte pentru toţi - Profimedia

Tanczos spune despre Gheorghiu, la o emisiune TV, că aceasta crede în democrație, crede în libertatea de exprimare, crede și știe cât de importantă este relația SUA - România, NATO - România, cât de important este acest parteneriat strategic.

"A avut o părere personală într-o perioadă în care nu avea nicio legătură cu politicul, putea să vorbească liber ca cetățean. Așa a spus ea, asta a fost părerea dumneaei. Și asta este învățătură de minte pentru toată lumea, care, indiferent de domeniu, că este domeniu privat, companie privată, că este ONG, că este sportiv, că este oricine, când ești la un anumit nivel și vrei să-ți exprimi punctul de vedere, trebuie să te gândești că trebuie să dai socoteală la un moment dat. Este libertate de exprimare, este toată lumea liberă să vorbească și să spună ce dorește în România. Dar dacă vrei să ieși din acea cutie și vrei să devii altcineva la un moment dat, cu siguranță se va găsi și după 20 de ani, și după 25 de ani, și după 30 de ani, o propoziție, o declarație. Și trebuie să fim toți conștienți că în lumea de astăzi nu mai dispare nimic, nici de pe internet, nici de pe rețelele sociale", a declarat Tanczos Barna.

Întrebat dacă Gheorghiu este "o vulnerabilitate" pentru Ilie Bolojan, vicepremierul a spus că nu crede că mai este: "Până la numire putea să fie. Este o decizie asumată și susținută, inclusiv de președinte Nicușor Dan. Noi am mai lucrat cu doamna și în alte proiecte. Chiar este un câștig pentru guvern. În guvern și printre politicieni este bine să fie persoane care văd diferit lucrurile, care aduc un spirit de noutate, de fresh, de altă viziune, de altă abordare. Noi, după zeci de ani de politică, riscăm să rămânem cu ochelari de cai. Și să analizăm lucrurile doar din perspectiva noastră. Când vine și o altă perspectivă la masa guvernului, este un câștig".

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰