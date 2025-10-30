Antena Meniu Search
Barna, despre reforma pensiilor magistraților: S-ar putea să ne coste peste 200 mil. euro dacă nu facem asta

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că este convins că reforma pensiilor magistraților va avea loc. Acesta a spus, joi seară, că reforma pensiilor magistraților este posibilă și este acceptată inclusiv de cei vizați. În cazul în care reforma nu va fi realizată, costurile ar putea fi uriașe.

de Redactia Observator

la 30.10.2025 , 22:05
"S-ar putea să ne coste peste 200 de milioane de euro dacă nu facem această reformă cu pensiile magistraților. Și nu suntem departe de o decizie corectă, acceptată și de magistrați, acceptată și de Ministerul Public. Se poate", a spus vicepremierul, citat de Mediafax.

Ce a împiedicat reforma până acum

Tanczos Barna a arătat care ce a împiedicat reforma până acum: "Procedural am avut o problemă. Nu vreau să o comentez. Au fost proceduri unde nu s-a respectat termenul de 30 de zile și au trecut de curte. În trecut, nu acum.

Este și motivul pentru care probabil cei care s-au ocupat de procedură n-au ținut neapărat cont de 30 de zile, pentru că au fost situații când a trecut de curte printr-o altă procedură cu un termen mai redus. Dar sunt o teme disputate. 70 sau 75% pensie față de ultimul salariu".

Vicepremierul a continuat cu optimism: "Nu e capăt de țară. Ne putem înțelege. Putem găsi o variată de soluții de compromis și cu magistrații, și cu parlamentul, și cu guvernul, și la nivelul președinției. Pentru că și după președinte au avut dialog cu magistrații pe aceste teme. Și atunci, trebuie să găsim o soluție, să mergem înainte și trebuie să ne mișcăm repede. Pentru că, într-adevăr, mai sunt 4 săptămâni și o procedură parlamentară grăbită și făcută totuși pe procedurile legale și termenele".

