Bolojan îl atacă pe Grindeanu: A minţit în toată această perioadă. A minţit la Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan l-a acuzat pe liderul PSD Sorin Grindeanu că a mințit atunci când a spus că nu va exista nicio colaborare între social-democrați și AUR. Potrivit premierului, Grindeanu a mințit "nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR".

"Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR", a declarat, luni seară, la Digi 24, premierul Ilie Bolojan.

El a amintit afirmația pe care liderul PSD a făcut-o la Bruxelles, în fața unor oficiali europeni, că nu va exista nicio colaborare politică cu AUR.

Grindeanu a demonizat AUR, acum PSD colaborează cu partidul

Ilie Bolojan a precizat că Grindeanu a demonizat atunci partidul condus de George Simion, iar acum PSD colaborează cu AUR pentru a depune împreună o moțiune de cenzură.

Premierul a precizat că întrebarea este ce va face PSD după moțiune, în condițiile în care există declarații "fără echivoc" ale PNL și USR că nu vor mai fi într-o coaliție cu PSD.

