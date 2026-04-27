Bolojan îl atacă pe Grindeanu: A minţit în toată această perioadă. A minţit la Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan l-a acuzat pe liderul PSD Sorin Grindeanu că a mințit atunci când a spus că nu va exista nicio colaborare între social-democrați și AUR. Potrivit premierului, Grindeanu a mințit "nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR".

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 22:05
"Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR", a declarat, luni seară, la Digi 24, premierul Ilie Bolojan.

El a amintit afirmația pe care liderul PSD a făcut-o la Bruxelles, în fața unor oficiali europeni, că nu va exista nicio colaborare politică cu AUR.

Grindeanu a demonizat AUR, acum PSD colaborează cu partidul

Ilie Bolojan a precizat că Grindeanu a demonizat atunci partidul condus de George Simion, iar acum PSD colaborează cu AUR pentru a depune împreună o moțiune de cenzură.

Premierul a precizat că întrebarea este ce va face PSD după moțiune, în condițiile în care există declarații "fără echivoc" ale PNL și USR că nu vor mai fi într-o coaliție cu PSD.

Cu ce se ocupă femeia care a fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei!
Cu ce se ocupă femeia care a fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei!
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Iarna se întoarce în mai: Blocajul atmosferic Omega aduce minime de -5 grade în Europa. România va fi afectată și ea
Iarna se întoarce în mai: Blocajul atmosferic Omega aduce minime de -5 grade în Europa. România va fi afectată și ea
Igor Cuciuc a încercat să își dezgroape fiica! Momente cumplite pentru familia artistului
Igor Cuciuc a încercat să își dezgroape fiica! Momente cumplite pentru familia artistului
