PSD și AUR anunță un demers comun pentru dărâmarea guvernului Bolojan. Marian Neacșu a anunțat, luni dimineață, că lucrează împreună cu AUR pentru un text comun care să ducă la căderea guvernului Bolojan.

"În urma mai multor rânduri de discuții între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comună. Abordarea politică va fi explicitată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Permanent Național, în care se va lua decizia finală", a declarat Marian Neacșu.

Marian Neacșu a făcut aceste declarații în prezența liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

"Așa cum a spus domnul Neacșu, facem un demers comun de redacatare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, unde să fie dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan", a declarat Petrișor Peiu.

De altfel, Marian Neacșu a făcut și un apel la parlamentari pentru susținerea și votarea moțiunii.

"Am convenit să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie cu text la moțiune și să susțină moțiunea cu semnătură și vot", a declarat Marian Neacșu.

Cei doi politicieni au fost întrebaţi dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare şi la guvernare.

"Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în faţa acestui demers", a spus Neacşu.

"Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea şi iniţierea şi votarea unei moţiuni de cenzură comună. (...) Nu e niciun pact cu PSD. Este deocamdată o soluţie comună şi s-a convenit să facem un text comun pe moţiune pentru a nu risca să avem două moţiuni şi să cadă amândouă. Orice colaborare parlamentară este bine venită şi deocamdată aveam această discuţie, să vedem după ce o finalizăm ce urmează", a spus şi Peiu.

