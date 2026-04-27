Breaking News PSD și AUR anunță o moțiune de cenzură comună pentru demiterea Guvernului Bolojan

PSD și AUR anunță un demers comun pentru dărâmarea guvernului Bolojan. Marian Neacșu a anunțat, luni dimineață, că lucrează împreună cu AUR pentru un text comun care să ducă la căderea guvernului Bolojan. 

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 11:27
"În urma mai multor rânduri de discuții între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comună. Abordarea politică va fi explicitată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Permanent Național, în care se va lua decizia finală", a declarat Marian Neacșu.

Marian Neacșu a făcut aceste declarații în prezența liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

"Așa cum a spus domnul Neacșu, facem un demers comun de redacatare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea în Parlament, unde să fie dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite Guvernul Bolojan", a declarat Petrișor Peiu.

De altfel, Marian Neacșu a făcut și un apel la parlamentari pentru susținerea și votarea moțiunii. 

"Am convenit să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie cu text la moțiune și să susțină moțiunea cu semnătură și vot", a declarat Marian Neacșu.

Cei doi politicieni au fost întrebaţi dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare şi la guvernare.

"Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în faţa acestui demers", a spus Neacşu.

"Singurul lucru care s-a discutat deocamdată este redactarea şi iniţierea şi votarea unei moţiuni de cenzură comună. (...) Nu e niciun pact cu PSD. Este deocamdată o soluţie comună şi s-a convenit să facem un text comun pe moţiune pentru a nu risca să avem două moţiuni şi să cadă amândouă. Orice colaborare parlamentară este bine venită şi deocamdată aveam această discuţie, să vedem după ce o finalizăm ce urmează", a spus şi Peiu.

Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal”
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal”
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
