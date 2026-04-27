Bolojan tranşează "iluziile" PSD-AUR: salarizarea, reforma şi PNRR. Ce riscă România dacă Guvernul pică acum

Premierul Ilie Bolojan avertizează că schimbarea Guvernului în actualul context politic ar putea avea consecințe majore pentru România, de la pierderea unor fonduri europene de miliarde de euro până la blocarea proiectelor de infrastructură. În același timp, șeful Executivului spune că promisiunile privind creșteri salariale consistente în sectorul public nu au acoperire reală în buget.

Avertismentul premierului privind PNRR

"Următoarele luni sunt critice pentru PNRR. Trebuie să ai legi promulgate până în august. România va pierde miliarde de euro. Nimeni nu își va asuma situația. Când trebuia să luăm o măsură care nu dădea bine, ei fugeau", a transmis Ilie Bolojan, premierul României, în cadrul postului de televiziune Digi 24.

"Se schimbă Guvernul, generezi așteptări, nu avem resurse, iar va fi o dezamăgire, iar pierderile nu vor fi asumate de nimeni. Dacă nu respectăm angajamentele, va fi greu să finalizăm lucrările la autostrăzi și spitale, e posibil să fie compromise. Este foarte greu ca asta să fie făcut de un alt guvern", a adăugat acesta.

Legea salarizării și limitele bugetare

Referitor la legea salarizării, Bolojan a explicat că fondul de salarii din sectorul public se ridică la 166 de miliarde de lei. Creșterile posibile sunt de câteva miliarde - atât cât permite angajamentul ca ponderea salariilor în PIB să nu depășească aproximativ 8%.

"Trebuie să trecem legea salarizării. Ne batem joc de oameni dacă le spunem că salariile pot crește cu multe procente, avem doar câteva miliarde. Avem angajament ca ponderea salariilor să nu fie mai mare de 8% din PIB", a avertizat Bolojan.

Cine promite mai mult are două opțiuni: creșteri minime pentru toți sau reducerea personalului excedentar. "Dacă vrei să crești cu mai mult, trebuie să reduci baza", a spus premierul, adăugând că acest lucru a fost făcut doar parțial.

Reforme întârziate și măsuri nepopulare

"Ca să punem pachetul de relansare în practică, până în iunie, se poate face dacă se fac reducerile din administrația publică. Orice reducere de taxe trebuie compensată din reducerea de cheltuieli și nu a fost înghesuială. Toate reformele s-au făcut cu frâna de mână trasă. Nu există soluții să generezi schimbări de pe-o zi pe alta. Noi trebuie să aplicăm legislații care nu sună bine. Legea salarizării promovată de domnul Manole are plafon de sporuri de 20%. Ori a genera așteptări acolo unde nu sunt resurse este o păcălire a oamenilor".

Bolojan a avertizat că șantierele din toată România - autostrăzi, spitale, școli - depind de un guvern care lucrează zilnic pentru plăți și rezolvarea problemelor. Autostrada Moldovei a fost dată ca exemplu.

"Dacă nu ai un guvern care lucrează de dimineața până seara pentru aceste proiecte, este posibil să fie compromis în perioada următoare", a spus premierul.

"Nu vreau să fac comparații cu Grecia. Acolo, un partid promitea soluții minune și a venit la guvernare, dar este greu. Le aprinzi lumina și sunt nemulțumiți. Sper să nu ajungem în această situație", a mai afirmat Bolojan.

