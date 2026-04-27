Bolojan, despre anticipate în plină criză politică: "Nu vreau să fac speculații". De ce refuză demisia

Ilie Bolojan respinge speculațiile privind alegeri anticipate și transmite un mesaj ferm în contextul moțiunii de cenzură anunțate de PSD și AUR. Premierul avertizează că simpla dărâmare a guvernului fără o alternativă clară nu ajută România, iar relația politică dintre partide riscă să se deterioreze definitiv.

Întrebat despre posibilitatea unor alegeri anticipate, premierul a evitat să ofere scenarii concrete.

"Nu vreau să fac speculații", a declarat Ilie Bolojan la Digi 24, subliniind că atenția trebuie să rămână pe responsabilitatea politică a celor care inițiază schimbări majore.

Bolojan a transmis că o moțiune de cenzură nu ar trebui să fie doar un instrument politic, ci un pas urmat de o soluție clară de guvernare.

Articolul continuă după reclamă

"Cei care dărâmă un guvern, pe baza unei negocieri, fac o coaliție prin acest vot. Înseamnă că trebuie să aibă o soluție și să își asume responsabilitatea. Doar să dinamitezi nu ajută cu nimic țara noastră", a spus premierul.

PNL exclude o nouă coaliție cu PSD

În cazul în care moțiunea va trece, șeful Executivului a explicat că președintele va relua consultările cu partidele, iar Partidul Național Liberal își va clarifica poziția.

"Dacă moțiunea trece, președintele va relua consultările. PNL va merge la consultări, dar își va preciza poziția: nu mai putem fi într-o coaliție cu PSD, după aceste acțiuni, pentru faptul că nu se renunță la bolile politicii românești", a afirmat Bolojan.

Premierul a comentat și momentul în care a fost anunțată moțiunea de cenzură, la scurt timp după începerea consultărilor de la Palatul Cotroceni.

"Ține de felul de a proceda al PSD. Nu este ceva care să te surprindă", a spus acesta.

Temeri privind relația dintre președinte și viitorul guvern

Ilie Bolojan și-a exprimat îngrijorarea legată de impactul politic pe termen lung, inclusiv asupra colaborării instituționale.

"Teama mea pentru viitor este legată de faptul că un președinte are nevoie de o colaborare cu Guvernul. Dacă nu mai ai o colaborare onestă, probabil nu poți să pui în practică proiectele din campanie. Nimeni nu ne garantează că PSD nu va recurge la alte acțiuni în plan politic, inclusiv în ceea ce îl privește pe președinte", a declarat premierul.

În ceea ce privește o eventuală retragere din funcție, Bolojan a fost categoric.

"Președintele nu mi-a cerut demisia. Nu îmi dau demisia până la moțiune", a precizat Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰