Decretele de numire în funcție a miniștrilor interimari, publicate în Monitorul Oficial

Decretele de numire în funcție a miniștrilor interimari la portofoliile rămase vacante după demisia PSD din Guvern au fost publicate luni în Monitorul Oficial.

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 10:30
Totodată, au fost publicate în Monitorul Oficial și decretele privind demisiile miniștrilor PSD.

Miniștrii interimari care preiau portofoliile de la PSD sunt:

  • Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene - Ministerul Muncii
  • Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării - Ministerul Sănătății
  • Tanczos Barna (UDMR), vicepremier - Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne - Ministerul Justiției
  • Ilie Bolojan, premier - Ministerul Energiei
  • Radu Miruță (USR), ministrul Apărării și vicepremier- Ministerul Transporturilor
  • Oana Gheorghiu, vicepremier - vicepremier pe postul care a fost deținut de Marian Neacșu.
Articolul continuă după reclamă

De asemenea, social-democratul Ștefan-Radu Oprea a demisionat luni din funcția de secretar general al Guvernului. În locul lui a fost numit Dan Reşitnec.

Ștefan-Radu Oprea și-a depus luni demisia din funcția de secretar general al Guvernului.

Prin decizie a premierului Ilie Bolojan, în locul lui a fost numit Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcția de secretar general adjunct.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

decrete ministri guvern
Înapoi la Homepage
Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi să cumpăraţi o locuință în 2026?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.