Decretele de numire în funcție a miniștrilor interimari, publicate în Monitorul Oficial

Decretele de numire în funcție a miniștrilor interimari la portofoliile rămase vacante după demisia PSD din Guvern au fost publicate luni în Monitorul Oficial.

Totodată, au fost publicate în Monitorul Oficial și decretele privind demisiile miniștrilor PSD.

Miniștrii interimari care preiau portofoliile de la PSD sunt:

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene - Ministerul Muncii

Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării - Ministerul Sănătății

Tanczos Barna (UDMR), vicepremier - Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne - Ministerul Justiției

Ilie Bolojan, premier - Ministerul Energiei

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării și vicepremier- Ministerul Transporturilor

Oana Gheorghiu, vicepremier - vicepremier pe postul care a fost deținut de Marian Neacșu.

De asemenea, social-democratul Ștefan-Radu Oprea a demisionat luni din funcția de secretar general al Guvernului. În locul lui a fost numit Dan Reşitnec.

Potrivit unei informări a Guvernului, Ștefan-Radu Oprea și-a depus luni demisia din funcția de secretar general al Guvernului.

Prin decizie a premierului Ilie Bolojan, în locul lui a fost numit Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcția de secretar general adjunct.

