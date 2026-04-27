Bolojan cere vot rapid în Parlament pentru deblocarea a 10 miliarde de euro din PNRR. Nouă legi-cheie

Premierul Ilie Bolojan face apel la Parlament să adopte rapid un pachet de nouă legi esențiale pentru deblocarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Mesajul, transmis luni dimineață pe Facebook, subliniază miza majoră: aproximativ 10 miliarde de euro care trebuie accesate până în luna august.

Șeful Executivului atrage atenția că aceste fonduri reprezintă o parte semnificativă din investițiile publice ale României și sunt vitale pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare. Printre investițiile finanțate se numără construcția de autostrăzi – inclusiv Autostrada Moldovei – modernizarea școlilor și spitalelor, electrificarea căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice. Potrivit premierului, astfel de lucrări au un impact direct asupra dezvoltării locale și regionale.

Pentru a putea încasa banii, România trebuie să respecte o serie de angajamente asumate în fața Comisiei Europene, concretizate în așa-numitele jaloane. Până la termenul limită din vară, autoritățile mai au de îndeplinit câteva zeci de astfel de condiții, fiecare fiind legată direct de accesarea unor sume importante.

În acest context, Ministerul Proiectelor Europene a identificat nouă jaloane prioritare, de care depind peste 7 miliarde de euro. Îndeplinirea lor presupune adoptarea unor acte normative care vizează domenii-cheie, de la salarizarea în sectorul public până la reforme fiscale și măsuri din energie.

Premierul subliniază că votul asupra acestor legi va fi un indicator clar al responsabilității clasei politice. În perioada următoare, Guvernul își propune să accelereze atât adoptarea reformelor, cât și implementarea investițiilor, astfel încât lucrările să fie finalizate, iar plățile către beneficiari să fie efectuate la timp.

Lista principalelor jaloane

1. Jalon nr. 431

Coordonator: Agenția Națională de Integritate / Ministerul Justiției;

Măsură: Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică;

Denumire: Intrarea în vigoare a legii consolidate privind integritatea;

Indicator: Legea consolidată privind integritatea va intra în vigoare în urma unei evaluări și analize prealabile a legilor existente privind integritatea;

Penalizare: 771 milioane euro.

2. Jalon nr. 509;

Coordonator: Ministerul Agriculturii;

Măsură: Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în surse regenerabile de energie;

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor juridice;

Indicator: Lege pentru introducerea unui cadru privind utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului, administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), ca zone de accelerare a investițiilor în surse regenerabile de energie (SRE);

Penalizare: 771 milioane euro.

3. Jalon nr. 315;

Coordonator: Ministerul Dezvoltării;

Măsură: Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

Denumire: Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;

Indicator: CATUC va cuprinde:

reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative, precum și introducerea de noi mecanisme pentru asigurarea proceselor administrative digitalizate în construcții;

posibilitatea de a crea structuri de planificare la nivelul zonelor urbane funcționale;

cerințe privind actualizarea și transpunerea planurilor spațiale și urbane în sistemele de informații geografice (SIG), precum și cerințe privind alinierea acestora la următoarele principii ale politicii urbane a României: promovarea transportului durabil și creșterea siguranței rutiere, utilizarea soluțiilor bazate pe natură/infrastructurii verzi și albastre, inclusiv la nivelul zonelor urbane și rurale funcționale;

cerința ca documentele de planificare urbană actualizate să includă dispoziții care vizează reducerea timpului de deplasare și a distanței pentru populația din zonele urbane și rurale funcționale;

Penalizare: 972 milioane euro.

4. Jalon nr. 119a;

Coordonator: Ministerul Energiei;

Măsură: Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile;

Denumire: Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune/lignit de 710 MW;

Indicator: Modificarea legii decarbonizării, în funcție de concluziile studiului de adecvanță realizat pentru Transelectrica, pentru a reglementa capacitatea de producție a energiei electrice pe bază de cărbune necesară a fi menținută în operare;

Penalizare: 771 milioane euro.

5. Jalon nr. 128;

Coordonator: Ministerul Energiei;

Măsură: Decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire;

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor legislative care introduc măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii;

Indicator: Legislație care introduce măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii:

responsabilitățile care revin autorităților centrale și locale pentru gestionarea sectorului încălzirii și răcirii și extinderea aplicării Legii privind guvernanța corporativă la furnizorii de încălzire centralizată;

cadrul pentru asigurarea sustenabilității și trasabilității biomasei, în vederea prevenirii oricărui impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor;

dispoziții privind diversificarea mixului energetic în sectorul încălzirii și răcirii, reducând componenta de biomasă forestieră;

permiterea prosumatorilor (inclusiv blocurilor de apartamente și asociațiilor de locatari) să producă și să vândă excesul de energie solară și, eventual, eoliană, în forme mai flexibile, precum și introducerea de stimulente, inclusiv compensații cantitative;

Penalizare: 771 milioane euro.

6. Jalon nr. 197;

Coordonator: Ministerul Finanțelor;

Măsură: Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare;

Denumire: Reforma structurală a ANAF și modificările legislative pentru creșterea gradului de respectare a obligațiilor fiscale;

Indicator: Legislație privind sistemul de bonificație al inspectorilor ANAF (bonus-malus);

Penalizare: 771 milioane euro.

7. Jalon nr. 4;

Coordonator: Ministerul Mediului;

Măsură: Reconfigurarea mecanismului economic al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor;

Denumire: Intrarea în vigoare a legii care introduce modificări pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România;

Indicator: Legislație pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România. Noul mecanism va spori corelarea dintre sistemul de venituri în domeniul apelor, reglementat de ANAR, și costurile aferente fiecărei categorii de utilizatori pe care îi aprovizionează;

Penalizare: 972 milioane euro.

8. Jalon nr. 420;

Coordonator: Ministerul Muncii;

Măsură: Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public;

Denumire: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea angajaților din sectorul public;

Indicator: Legislație privind remunerarea angajaților din sectorul public, care va stabili o metodologie de calcul unificată, pentru a asigura un sistem salarial sustenabil din punct de vedere fiscal, echitabil și legat de performanță;

Penalizare: 771 milioane euro.

9. Jalon nr. 442;

Coordonator: Secretariatul General al Guvernului;

Măsură: Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat;

Denumire: Reducerea numirilor interimare în consiliile de administrație/de supraveghere cu 50% pentru întreprinderile deținute de stat la nivel central și cu 10% pentru cele deținute la nivel local;

Indicator: Legislație privind reglementarea regimului proporțional pentru obligațiile de raportare ale întreprinderilor deținute de stat, aflate în responsabilitatea autorităților publice locale;

Penalizare: 771 milioane euro.

