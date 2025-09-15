Băsescu: Dacă doboram drona, rușii nu mai erau așa ironici. Măcar tăceau din gură, nu râdeau de noi

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat reacția ambasadei Rusiei la București privind intrarea unei drone rusești în spațiul aerian al României, dar și decizia autorităților române de a nu doborî drona.

Fostul președinte a afirmat că securitatea aeriană și inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri care nu se negociază. "Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi. Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază.

Dacă ești capabil, își aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian. Deci multe nu sunt de comentat, iar poveștile "mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea" - astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian", a declarat fostul președinte într-o intervenţie la Digi24.

Băsescu a mai avertizat că Rusia va mai supune România la astfel de teste. "Categoric da. În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță, cu forțe proprii, spațiul aerian. Și, hai să fim cinstiți, dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. Deci cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție. Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artileriei antieriene. Armata Română le are", a subliniat el.

Patru avioane de luptă F-16 au fost ridicate sâmbătă pentru a intercepta o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României. Aparatul nu a fost doborât din cauza "riscurilor colaterale". În timp ce autoritățile de la noi și cele europene dau asigurări că nu vor rămâne pasive la intimidările Rusiei, ambasada Moscovei a avut o reacție sfidătoare. A numit drona un "OZN" și a catalogat incidentul drept "o provocare intenționată a regimului de la Kiev". În schimb, de la Kiev, Volodimir Zelenski spune că gestul Moscovei nu este întâmplător. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă incidentul și vorbește despre o nouă încălcare a suveranității Uniunii Europene.

