Orori peste orori la şcoala specială Sfântul Nicolae din Capitală. Apar noi mărturii despre chinurile la care au fost supuşi copiii acolo. Şi mai grav este că abuzurile erau bine cunoscute de inspectoratul şcolar. Părinţii spun că au făcut sesizări în urmă cu O LUNĂ, dar nimeni nu a luat măsuri. Astfel că teroarea a continuat.

"Pune capul jos şi culcă-te!", se aude vocea unei îngrijitoare.

"Se aude vocea băieţelului meu.", spune mama unui băieţel, plângând.

"Taci! Te ia mama lui proces verbal acuma!", se aude din nou vocea unei profesoare, după ce îl aude pe copil plângând.

"Copilul a spus că îl strânge de gât, că îl strânge de gât aşa, uite aşa.", spune tatăl unui băieţel.

"Treci odată! Treci! Pune-te pe scaun!", continuă profesoara.

"A zis: nu mă lăsa, mă bate.", adaugă tatăl unui băieţel.

Cazul fetiţei umilită de educatoare la şcoala specială Sfântul Nicolae nu e singular. Tatăl unui băieţel de doar 7 ani spune că fiul lui a venit vânăt de la şcoală acum două săptămâni.

Reporter: A venit cu semne acasă?

Tatăl unui băieţel: Da. A avut o vânătaie mare pe spate şi a spus că l-a impins, a numit educatoarea respectivă. Şi s-a ajuns până la modul dacă îi spuneam că o chem, făcea pe el. Nu a mai vrut să meargă la grădiniţă, crize de anxietate, de groază.

Mama unui băieţel de 6 ani povesteşte că de câteva luni copilul a început să se rănească singur. Nu a ştiut de ce. Până ieri, când în materialul Observator, femeia şi-a recunoscut copilul plângând pe înregistrări.

"Pe înregistrări se aude cum doamna îngrijitoare, pentru că îi recunosc vocea, îi spune taci dracu, pune capul", povesteşte mama unui băieţel.

"Pune capul jos! Pune capul jos, că nu ştiu ce-ţi fac!", se aude urlând îngrijitoarea.

"Doamna directoare încerca să o acopere pe una dintre educatoare spunând că anul trecut i-a murit soţul şi trece printr-o perioadă grea, dar asta nu înseamnă că răzbunarea dânsei este pe copiii noştri. Înţeleg că li s-ar fi dat şi tratamente iar el nu are voie niciun fel de tratament.", adaugă mama băieţelului.

La fel de grav este că inspectoratul şcolar ar fi ştiut de probleme.

Inspectorii au venit şi astăzi în control la Şcoala Specială Sfântul Nicolae, iar raportul lor ar putea să fie gata abia luni. Însă astfel de verificări ar fi trebuit să aibă loc în urmă cu mai multe săptămâni asta în condiţiile în care unii părinţi au sesizat inspectoratul încă de luna trecută.

"Nu mi-a dat nimeni niciun răspuns, niciodată. O să rămânem aceeaşi proşti care o să trebuiască să-şi apere copii pentru că alte variante nu avem.", mai spune mama unui copil.

Fără răspuns este şi una dintre îngrijitoarele pe care părinţii o acuză de abuz fizic şi psihic asupra copiilor.

Reporter: Bună ziua! Bună ziua! De la Observator Antena 1 vă sun în legătură cu...Mi-a închis.

Poliţia face o anchetă la şcoală. Trei cadre didactice sunt acuzate de tratamente rele tratamente.

Tată: L-am întrebat Marian cine te-a bătut? Doamna dirigintă? Nu. Doamna îngrijitoare? Da. De câte ori îl aduc în clasă îi tremură picioarele, plânge. Am observat nişte zgârieturi pe ceafa copilului. Săptămâna trecută a venit vânăt la mână.

"Am de gând să-mi mut copiii. Mai ales că am văzut că doamnele tot sunt aici, doamnele care au făcut ce au făcut încă sunt aici în grădiniţă. Ceva groaznic. Nu mai ai linişte.", precizează mama unui băieţel.

Între timp, o educatoare şi o îngrijitoare şi-au anunţat demisia.

Părinţii spun că din cauza violenţelor, mulţi dintre copiii cu probleme speciale au pierdut tot progresul înregistrat la terapie.

"6 ani jumate, e din 2024 aici. L-a dat foarte mult înapoi. Copilul începuse să mă strige "mama". Acum nu mă mai strigă deloc.", mărturiseşte mama unui alt băieţel.

"Sunt copii care regresează şi nu mai pot să crească la acel nivel pe care îl aveau înainte.", explică Madi Ghioca, avocat specializat în relaţia cu unităţile de învăţământ.

Conducerea şcolii şi inspectoratul şcolar nu au comentat până acum acuzaţiile.

